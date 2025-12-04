Polacy bohaterami we Włoszech. Oto jak oceniły ich włoskie media

Pierwszym spotkaniem był mecz Atalanty z Genoą. Drużyna Nicoli Zalewskiego pewnie wygrała 4:0. Było to ważne spotkanie dla Polaka, gdyż zagrał on od pierwszej minuty, co zdarzyło się, nie licząc meczów reprezentacji Polski, po raz pierwszy od listopadowego meczu z Udinese.

23-latek wykorzystał szansę, zanotował asystę przy bramce Berata Djimsitiego i był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku, co doceniły włoskie media.

Il Messaggero mówi o idealnej asyście skrzydłowego oraz zauważa fakt, że Zalewski dużo pracował na swojej pozycji. Jego poczynania oceniono na 8,5 w dziesięciostopniowej skali.

Taką samą notę wstawił Calcio Atalanta, która określiła Polaka mianem niezawodnego. Zdaniem serwisu płynne ruchy i asysta przyczyniły się do dobrego występu zarówno skrzydłowego, jak i całego zespołu.

Serię gier kończył mecz Interu z Venezią. Podopieczni Christiana Chivu byli faworytem tego spotkania i wywiązali się z tego tytułu bardzo dobrze. Zwycięstwo 5:1 zapewniło im awans do kolejnej rundy. Po raz kolejny dobrze zaprezentował się Piotr Zieliński, który wyszedł w podstawowym składzie i zanotował asystę przy bramce Marcusa Thurama.

Włoskie media chwalą polskiego pomocnika. Portal fcinternews.it przyznał mu notę 7 w dziesięciostopniowej skali. Według serwisu Polak jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy w kadrze "Nerrazzurich", a w eksperymentalnym składzie poradził sobie, dobrze wywiązując się z roli wszechstronnego rozgrywającego.

Portal calciomerato.com również zauważa bardzo dobrą dyspozycję Zielińskiego - "Jego gra pozwalała utrzymać drużynę w ruchu, ale jest również świetny w blokowaniu, wyczuwając intencje Duncana i przechwytując piłkę, aby zapewnić Thuramowi asystę, która dała wynik 3:0" - przekazał portal, oceniając 31-latka na 6,5.



Taką samą ocenę dał włoski oddział Eurosportu - "Rozczarowujący na początku, podobnie jak reszta drużyny, ale rozkręcił się po golu Dioufa. To on rozpoczął akcję, której efektem był gol Thurama na 3:0" - możemy przeczytać w serwisie.

Następne spotkania obie drużyny rozegrają w ramach włoskiej Serie A. Inter 6 grudnia zmierzy się u siebie z Como, a Atalanta tego samego dnia zagra na wyjeździe z Hellasem Verona.

JZ, Polsat Sport