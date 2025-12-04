Polska tenisistka w półfinale! Nie do zatrzymania

Martyna Kubka znakomicie radzi sobie w turnieju rangi ITF W50 w Selva Gardena. Polka wcześniej wygrała ze swoją rodaczką Urszulą Radwańską i 218. w rankingu WTA Czeszką Barborą Palicovą, a w ćwierćfinale mierzyła się z reprezentantką gospodarzy Samirą De Stefano.

Kubka nie mogła wymarzyć sobie lepszego początku spotkania. Po kilku chwilach prowadziła już 3:0 z jednym przełamaniem. Polka kontrolowała przebieg wydarzeń w dalszych fragmentach premierowej partii, którą zwyciężyła 6:3.

Drugą odsłonę zmagań lepiej otworzyła Włoszka. Odebrała serwis Kubce i odjechała na 3:0. Polka zdołała zanotować rebreaka (2:3), jednak w kolejnym gemie ponownie straciła podanie (2:4). De Stefano utrzymała korzystny wynik do końca i wyrównała stan całego meczu.

W decydującym akcie starcia znów na tablicy widniał rezultat 3:0. Tym razem odskoczyła Kubka. Zawodniczka urodzona w Zielonej Górze nie dała wyrwać sobie przewagi i triumfowała 6:3, meldując się w najlepszej czwórce włoskiej imprezy.

Polka nie wie jeszcze, z kim powalczy o awans do wielkiego finału. Jej rywalką będzie rozstawiona z "7" Brytyjka Mingge Xu.

Martyna Kubka - Samira De Stefano 6:3, 3:6, 6:3