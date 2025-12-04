Problemy Lecha po meczu w Pucharze Polski. Dwóch podstawowych piłkarzy kontuzjowanych

Lech Poznań wykonał swoje zadanie i awansował do kolejnego etapu STS Pucharu Polski. Mistrz kraju czeka na to trofeum już siedemnaście lat, więc w klubie panuje wielka żądza zdobycia go w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Wyeliminowali Legię, a teraz sami odpadli. "Los często daje i odbiera"

Na drodze "Kolejorza" stanął Piast Gliwice, ale drużyna Daniela Myśliwca nie zdołała przełamać naporu Lecha i ostatecznie przegrała 0:2. Bramki dla drużyny z Poznania strzelali Mikael Ishak i Yannick Agnero.

Mimo awansu, martwić może sytuacja kadrowa mistrza Polski. Najpierw na problemy zdrowotne w pierwszej połowie zaczął narzekać Filip Jagiełło, który w pewnym momencie usiadł na murawie i nie był w stanie dokończyć spotkania. Zmienił go Gisli Thordarson.

Islandczyk również nie dokończył meczu. W drugiej połowie 21-latek próbował zablokować piłkę, ale w trakcie wykonywania wślizgu jego noga wygięła się w nienaturalny sposób. Wyglądająca koszmarnie kontuzja spowodowała, że pomocnik nie był w stanie grać dalej i został zniesiony na noszach.

To kolejne problemy kadrowe Lecha. Na chwilę obecną kontuzjowanych jest aż pięciu piłkarzy, a inna grupa zawodników wraca do zdrowia po świeżo wyleczonych urazach.

JZ, Polsat Sport