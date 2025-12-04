Puchar CEV: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zmierzy się z OK Dinamo Zagrzeb w rewanżowym spotkaniu 1/16 finału Pucharu CEV. Transmisja meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb w Polsacie Sport 2 (20:20), Polsacie Sport Extra 2 (20:30) i online na Polsat Box Go.

Siatkarki w niebieskich strojach świętujące zwycięstwo, z widocznymi numerami na koszulkach.
fot. PAP
Siatkarki BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała

Pierwszy mecz między bielszczankami oraz drużyną ze stolicy Chorwacji ze względu na obfite opady deszczu został rozegrany w obiekcie Mladosti, innego siatkarskiego klubu w Zagrzebiu. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała nie zostawił z kolei suchej nitki na siatkarkach Dinama i triumfował w pierwszym meczu 1/16 finału 3:0.

 

Dwa pierwsze sety bielszczanki wygrały bardzo łatwo - 25:6 i 25:8. Trzecia partia była już bardziej emocjonująca. Mistrzynie Chorwacji długo prowadziły, ale końcówkę na swoją korzyść rozstrzygnął zespół z Bielska-Białej, który zwyciężył 25:21.

 

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 grudnia o 20:30.

Zwycięzca tej pary w 1/8 finału zmierzy się z ekipą, która okaże się lepsza w rywalizacji OTP Banka Branik Maribor – AP PAOK Saloniki.

 

Transmisja meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb w Polsacie Sport 2 (20:20), Polsacie Sport Extra 2 (20:30) i online na Polsat Box Go.

