Puchar CEV siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb. Relacja live i wynik na żywo
BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zagra z OK Dinamo Zagrzeb w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Relacja live i wynik na żywo z meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb Radom na Polsatsport.pl.
Czas na rewanż 1/16 finału Pucharu CEV kobiet. W pierwszym meczu drużyna z Bielsko-Białej pokonała 3:0 Dinamo Zagrzeb i jest bliska przypieczętowania awansu do następnej rundy europejskiego pucharu.
W pierwszym spotkaniu obu ekip podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka nie pozostawiły złudzeń, który zespół jest lepszy. Bielszczanki w dwóch pierwszych setach nie pozwoliły rywalkom zdobyć dwucyfrowego wyniku wygrywając odpowiednio do 6 i 8. Chwila dekoncentracji w trzecim secie sprawiła jednak, że Chorwatki były bliskie wygrania tej partii. Bielski zespół jednak walczył do końca i udało mu się zamknąć mecz w trzech setach.
Do awansu polskim siatkarkom wystarczy wygranie dwóch setów. Zwycięzca pary w następnej rundzie zmierzy się ze słoweńskim OTP Banka Branik Maribor.
