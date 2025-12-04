Puchar CEV siatkarek: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - OK Dinamo Zagrzeb. Relacja live i wynik na żywo

Czas na rewanż 1/16 finału Pucharu CEV kobiet. W pierwszym meczu drużyna z Bielsko-Białej pokonała 3:0 Dinamo Zagrzeb i jest bliska przypieczętowania awansu do następnej rundy europejskiego pucharu.

W pierwszym spotkaniu obu ekip podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka nie pozostawiły złudzeń, który zespół jest lepszy. Bielszczanki w dwóch pierwszych setach nie pozwoliły rywalkom zdobyć dwucyfrowego wyniku wygrywając odpowiednio do 6 i 8. Chwila dekoncentracji w trzecim secie sprawiła jednak, że Chorwatki były bliskie wygrania tej partii. Bielski zespół jednak walczył do końca i udało mu się zamknąć mecz w trzech setach.

Do awansu polskim siatkarkom wystarczy wygranie dwóch setów. Zwycięzca pary w następnej rundzie zmierzy się ze słoweńskim OTP Banka Branik Maribor.

