Puchar Polski: Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo

W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z II ligi i dwa z III ligi.





ZOBACZ TAKŻE: Wstydliwa statystyka Lewandowskiego. Kiedyś to było nie do pomyślenia

Zwycięzcy rywalizacji w ośmiu parach awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych. Co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.





Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.





Relacja live i wynik na żywo meczu Chojniczanka Chojnice - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.

Polsat Sport