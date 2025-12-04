Puchar Świata w Wiśle. Oto co czeka kibiców w najbliższy weekend

Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbędą się cztery konkursy Pucharu Świata, w których wystartuje łącznie 13 reprezentantów Polski. W czwartek i w piątek będą rywalizować kobiety, a w sobotę i w niedzielę - mężczyźni.

W rywalizacji kobiet wystąpią: Anna Twardosz, Nicole Konderla-Juroszek i Pola Bełtowska. Natomiast rozszerzoną dla gospodarzy ekipę mężczyzn tworzą: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła oraz z kadry B - Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik i Jakub Wolny.

Zawodnicy trenera Macieja Maciusiaka w tym sezonie w żadnym konkursie nie znaleźli się w czołowej dziesiątce. Z Biało-Czerwonych najlepszą formę prezentują 38-letni Stoch oraz 20 lat młodszy Tomasiak, którzy w klasyfikacji generalnej zajmują ex aequo 16. miejsce.

Po pięciu konkursach indywidualnych liderem Pucharu Świata jest Anze Lanisek, który wygrał zawody w fińskiej Ruce i szwedzkim Falun. Słoweniec ma 356 pkt. Drugi jest jego rodak Domen Prevc - 270, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi - 266.

Wielkim nieobecnym w Wiśle będzie Stefan Kraft, który towarzyszy żonie w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Austriak nie startował też w Ruce. 25 listopada na normalnej skoczni w Falun odniósł 46. zwycięstwo w Pucharze Świata i 128. raz w karierze stanął na podium.

Puchar Świata w Wiśle jest organizowany od 2013 roku. Zwycięzcą pierwszych zawodów był Norweg Anders Bardal. Po dwa zwycięstwa zanotowali tu Kubacki i Stoch, który łącznie pięć razy stanął na podium. Stoch zanotował dublet w 2017 roku, a Kubacki w 2022 roku. W zeszłym sezonie na skoczni im. Adama Małysza triumfowali Austriak Daniel Tschofenig i Niemiec Pius Paschke.

Rekord obiektu o rozmiarze 134 m należy do Wellingera, który 13 stycznia 2024 roku skoczył 144,5 m.

Puchar Świata kobiet wcześniej gościł w Wiśle jedynie w 2022 roku. Na początku sezonu dominuje Nozomi Maruyama. Japonka wygrała trzy konkursy, a raz zajęła drugie miejsce i prowadzi w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 380 pkt. Druga jest broniąca Kryształowej Kuli Nika Prevc - 256, a trzecie miejsce zajmuje Austriaczka Lisa Eder - 182. Twardosz zdobyła 46 pkt i plasuje się na 19. pozycji.

PAP