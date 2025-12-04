Rosjanka zmienia obywatelstwo. Kiedyś wywołała skandal

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę związki sportowe wykluczają rosyjskich sportowców z rywalizacji. Z tego powodu sportowcy z tego kraju zmieniają barwy, by móc rywalizować na pełnoprawnych zasadach.

Tym razem na ten ruch zdecydowała się Anastasia Potapova. 24-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że od przyszłego sezonu będzie rywalizować w barwach Austrii:

"Austria to miejsce, które kocham, gdzie jestem ciepło witana i czuję się jak w domu. Naprawdę podoba mi się Wiedeń i nie mogę się doczekać, aż to miasto stanie się moim drugim domem. W związku z tym z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentować moją przybraną ojczyznę, Austrię, w mojej zawodowej karierze tenisowej".

Decyzja nowej reprezentantki Austrii jest z jednej strony zaskakująca, gdyż jest ona jedną z najbardziej kojarzonych z rosyjskim reżimem sportowców. Kilka lat temu, podczas turnieju w Indian Wells wyszła na kort w koszulce Spartaka Moskwa - piłkarskiego klubu, którego sympatykiem jest Władimir Putin. Jej gest został odebrany jako prowokacja. Tenisistka potrafiła też wyganiać kibiców odzianych w ukraińskie barwy z trybun kortu.

Anastasia Potapova zajmuje aktualnie 51. miejsce w rankingu WTA.

JZ, Polsat Sport