Rosjanka zmienia obywatelstwo. Kiedyś wywołała skandal

Kolejny rosyjski sportowiec zmienia barwy narodowe. Tym razem na takich ruch zdecydowała się Anastasia Potapova, zawodniczka, która swego czasu wywołała skandal związany z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. W oświadczeniu tenisistka wytłumaczyła powody swojej decyzji.

Tenisistka Anastasia Potapova na korcie ziemnym, trzymająca rakietę.
fot. PAP
Anastasia Potapova od 2026 roku będzie reprezentować Austrię

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę związki sportowe wykluczają rosyjskich sportowców z rywalizacji. Z tego powodu sportowcy z tego kraju zmieniają barwy, by móc rywalizować na pełnoprawnych zasadach.

 

Tym razem na ten ruch zdecydowała się Anastasia Potapova. 24-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że od przyszłego sezonu będzie rywalizować w barwach Austrii:

 

"Austria to miejsce, które kocham, gdzie jestem ciepło witana i czuję się jak w domu. Naprawdę podoba mi się Wiedeń i nie mogę się doczekać, aż to miasto stanie się moim drugim domem. W związku z tym z dumą ogłaszam, że od 2026 roku będę reprezentować moją przybraną ojczyznę, Austrię, w mojej zawodowej karierze tenisowej".

 

Decyzja nowej reprezentantki Austrii jest z jednej strony zaskakująca, gdyż jest ona jedną z najbardziej kojarzonych z rosyjskim reżimem sportowców. Kilka lat temu, podczas turnieju w Indian Wells wyszła na kort w koszulce Spartaka Moskwa - piłkarskiego klubu, którego sympatykiem jest Władimir Putin. Jej gest został odebrany jako prowokacja. Tenisistka potrafiła też wyganiać kibiców odzianych w ukraińskie barwy z trybun kortu.

 

Anastasia Potapova zajmuje aktualnie 51. miejsce w rankingu WTA.

JZ, Polsat Sport
