Świetny występ 23-latka! Rekord Polski i medal ME

Inne

Kamil Sieradzki zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie w Lublinie. Czasem 1.41,48 ustanowił rekord Polski i zajął trzecie miejsce w wyścigu na 200 m stylem dowolnym.

Pływak w czepku z polską flagą przy torze pływackim
fot. PAP
Polski pływak w akcji podczas zawodów

Wygrał Brytyjczyk Duncan Scott - 1.40,54, a drugie miejsce zajął jego rodak Jack McMillan - 1.40,94.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME

 

Ex aequo trzeci z Sieradzkim był Irlandczyk Evan Bailey.

 

To czwarty medal Polaków w tej imprezie, ale pierwszy wywalczony indywidualnie.

 

We wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brąz sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAMIL SIERADZKIPŁYWANIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Klaudia Adamek: Zimowe igrzyska olimpijskie to moje marzenie i cel
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 