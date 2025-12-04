Świetny występ 23-latka! Rekord Polski i medal ME
Kamil Sieradzki zdobył brązowy medal mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie w Lublinie. Czasem 1.41,48 ustanowił rekord Polski i zajął trzecie miejsce w wyścigu na 200 m stylem dowolnym.
Polski pływak w akcji podczas zawodów
Wygrał Brytyjczyk Duncan Scott - 1.40,54, a drugie miejsce zajął jego rodak Jack McMillan - 1.40,94.
ZOBACZ TAKŻE: Jest medal! Kolejne podium Polaków na ME
Ex aequo trzeci z Sieradzkim był Irlandczyk Evan Bailey.
To czwarty medal Polaków w tej imprezie, ale pierwszy wywalczony indywidualnie.
We wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brąz sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.
