Świetny występ 23-latka! Rekord Polski i medal ME

Wygrał Brytyjczyk Duncan Scott - 1.40,54, a drugie miejsce zajął jego rodak Jack McMillan - 1.40,94.

Ex aequo trzeci z Sieradzkim był Irlandczyk Evan Bailey.

To czwarty medal Polaków w tej imprezie, ale pierwszy wywalczony indywidualnie.

We wtorek w sztafetach 4x50 m st. dowolnym brąz zdobyły kobiety, a srebro mężczyźni, natomiast w środę po brąz sięgnęła sztafeta mieszana 4x50 m st. zmiennym.

BS, PAP