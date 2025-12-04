To już pewne! Ten siatkarz zagra w Indykpolu AZS Olsztyn w przyszłym sezonie

Jakub Ciunajtis (rocznik 1998) jest wychowankiem AZS UWM Olsztyn. Pierwsze kroki w siatkówce stawiał pod okiem trenera Sergiusza Salskiego. W sezonie 2016/2017 pełnił rolę podstawowego libero Indykpolu AZS Olsztyn w rozgrywkach Młodej Ligi. Kolejne lata przyniosły dalsze sukcesy, w tym srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski, zdobyty w 2019 roku jako zawodnik UWM Olsztyn.

Libero rozgrywa właśnie swój szósty sezon w PlusLidze. Wystąpił łącznie w 64 spotkaniach tych rozgrywek. Jak się okazało, zostanie w klubie na kolejne dwa lata.

– Nie musiałem się długo zastanawiać nad tą propozycją. Kiedyś już wspominałem, że Olsztyn jest pierwszym miejscem, w którym zawsze chciałbym grać i wciąż to podtrzymuję. Dlatego decyzja była szybka i bez problemu się dogadaliśmy – powiedział Jakub Ciunajtis.

– O pozostaniu na kolejne dwa lata zdecydowało kilka czynników: przede wszystkim bardzo dobry sztab trenerski oraz coraz lepsi zawodnicy. Coraz lepiej wygląda również cała otoczka wokół klubu - nie tylko to, co dzieje się wewnątrz, ale również to, co na zewnątrz. Panuje tu świetna atmosfera, a kibice są wspaniali. Mamy jedną z najlepszych frekwencji w lidze. Olsztyn jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce do gry w siatkówkę – dodał libero Indykpolu AZS.

