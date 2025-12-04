Trzy polskie drużyny wystąpią w turnieju dla przyszłych gwiazd siatkówki

Piąta już odsłona zmagań odbędzie się w dniach 19-21 grudnia w hali sportowej Lewskiego Sofia w Bułgarii. W turnieju wystąpi łącznie 12 drużyn męskich i żeńskich (5 bułgarskich i 7 zagranicznych) w kategorii wiekowej U-16.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice obejdą się smakiem. Nie ma biletów na hitowy mecz polskich siatkarzy

Jak podaje Sportal.bg, Polskę reprezentować będą: JSW Jastrzębski Węgiel wśród chłopców oraz UKS Jasieniak Gdańsk i Wieżyca 2011 Stężyca wśród dziewczyn. Ponadto w turnieju wezmą udział drużyny z Włoch, Mołdawii i Niemiec.

- Kiedy wpadliśmy na pomysł zorganizowania pierwszej edycji turnieju, byliśmy przekonani, że ma on potencjał, by zostawić ślad zarówno w sercach uczestników, jak i w historii europejskiej siatkówki. Naszym obowiązkiem jest troska o młode pokolenia siatkarzy i siatkarek, a także zadbanie o lepszą wspólną przyszłość środowiska sportowego. To radość i duma obserwować, jak zawodniczki i zawodnicy, którzy niegdyś występowali w A1 Gwiazdach Przyszłości, rozwijają się na naszych oczach. Pozytywne komentarze, które otrzymujemy po każdej edycji turnieju, stanowią dla nas motywację do dalszej pracy, zaś dla występujących najważniejszą nagrodą jest zdobywanie nieocenionego doświadczenia - powiedział w rozmowie z BTA (Byłgarska telegrafna agencija) Atanas Garow, organizator imprezy.

W czterech poprzednich edycjach turnieju wzięło udział ponad 700 zawodników i zawodniczek między innymi z Bułgarii, Serbii, Włoch, Rosji, Polski, Mołdawii i Rumunii. W tym roku po raz pierwszy wystąpią w Sofii ekipy z Niemiec.