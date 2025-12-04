Trzy polskie drużyny wystąpią w turnieju dla przyszłych gwiazd siatkówki

Trzy polskie drużyny wystąpią w tegorocznej edycji międzynarodowego turnieju A1 Gwiazdy Przyszłości, w którym o medale powalczą zespoły do lat 16.

JSW Jastrzębski Węgiel wystąpi w turnieju A1 Gwiazdy Przyszłości

Piąta już odsłona zmagań odbędzie się w dniach 19-21 grudnia w hali sportowej Lewskiego Sofia w Bułgarii. W turnieju wystąpi łącznie 12 drużyn męskich i żeńskich (5 bułgarskich i 7 zagranicznych) w kategorii wiekowej U-16.

 

Jak podaje Sportal.bg, Polskę reprezentować będą: JSW Jastrzębski Węgiel wśród chłopców oraz UKS Jasieniak Gdańsk i Wieżyca 2011 Stężyca wśród dziewczyn. Ponadto w turnieju wezmą udział drużyny z Włoch, Mołdawii i Niemiec.

 

- Kiedy wpadliśmy na pomysł zorganizowania pierwszej edycji turnieju, byliśmy przekonani, że ma on potencjał, by zostawić ślad zarówno w sercach uczestników, jak i w historii europejskiej siatkówki. Naszym obowiązkiem jest troska o młode pokolenia siatkarzy i siatkarek, a także zadbanie o lepszą wspólną przyszłość środowiska sportowego. To radość i duma obserwować, jak zawodniczki i zawodnicy, którzy niegdyś występowali w A1 Gwiazdach Przyszłości, rozwijają się na naszych oczach. Pozytywne komentarze, które otrzymujemy po każdej edycji turnieju, stanowią dla nas motywację do dalszej pracy, zaś dla występujących najważniejszą nagrodą jest zdobywanie nieocenionego doświadczenia - powiedział w rozmowie z BTA (Byłgarska telegrafna agencija) Atanas Garow, organizator imprezy.

 

W czterech poprzednich edycjach turnieju wzięło udział ponad 700 zawodników i zawodniczek między innymi z Bułgarii, Serbii, Włoch, Rosji, Polski, Mołdawii i Rumunii. W tym roku po raz pierwszy wystąpią w Sofii ekipy z Niemiec.

