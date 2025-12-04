"Cieszyński Książę" wraca do oktagonu po niespełna dziewięciu miesiącach przerwy. Ostatnio zawalczył podczas gali UFC Fight Night w Londynie, gdzie przegrał jednogłośną decyzją sędziów z Nowozelandczykiem Carlosem Ulbergiem. Wcześniej Błachowicz uległ także obecnemu mistrzowi wagi półciężkiej, Alexowi Pereirze, po wyrównanym starciu zakończonym niejednogłośną decyzją sędziów na korzyść Brazylijczyka. Po raz ostatni 42-latek cieszył się ze zwycięstwa w UFC w 2022 roku, gdy wskutek kontuzji rywala pokonał Aleksandara Rakicia.

Tym razem Błachowicz stanie naprzeciw bardzo groźnego Bogdana Guskova. Uzbek po nieudanym debiucie dla największej organizacji MMA na świecie, szybkim poddaniu przez Volkana Oezdemira, błyskawicznie odbudował swoją pozycję w UFC. Wygrał cztery kolejne starcia przed czasem, dzięki czemu zapracował na pojedynek z byłym mistrzem kategorii półciężkiej.

W oktagonie zobaczymy również Iwa Baraniewskiego, który po raz pierwszy wystąpi pod szyldem UFC. Wcześniej walczył dla federacji Babilon MMA, a świetny występ w Dana White's Contender Series, zakończony błyskawicznym nokautem, dał mu szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w największej federacji MMA na świecie. Warto dodać, że we wszystkich sześciu zawodowych walkach, 27-latek z Warszawy odnosił zwycięstwa w pierwszej rundzie.

Rywalem Polaka będzie Turek Ibo Aslan, dla którego będzie to piąty występ w UFC. Jego bilans to dwie wygrane i dwie porażki. "The Last Ottoman" słynie przede wszystkim z mocnej stójki i agresywnego stylu walki, o czym świadczy fakt, że wszystkie swoje zawodowe zwycięstwa odnosił przez nokaut.

Błachowicz - Guskov. Baraniewski - Aslan. Kiedy walki Polaków na UFC 323? O której godzinie?

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych do oktagonu podczas UFC 323 wejdzie Iwo Baraniewski. Jego starcie z reprezentantem Turcji, Ibo Aslanem, zostało uplasowane jako trzecie na karcie przedwstępnej, więc powinno rozpocząć się około godziny 1:00.

Z kolei walka Jana Błachowicza otworzy kartę główną gali w Las Vegas. Pojedynek byłego mistrza kategorii półciężkiej UFC z Bogdanem Guskovem z Uzbekistanu rozpocznie się około 4:10.

Transmisja całej gali UFC 323 w Polsacie Sport 1 i online na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 00:00.