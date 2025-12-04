Ważna wygrana San Antonio Spurs. Kolejne minuty Jeremy'ego Sochana

Reprezentant Polski Jeremy Sochan zdobył cztery punkty dla San Antonio Spurs w wygranym 114:112 wyjazdowym meczu z Orlando Magic w koszykarskiej lidze NBA. To drugie z rzędu i 15. w sezonie zwycięstwo ekipy z Teksasu, która zajmuje czwarte miejsce w Konferencji Zachodniej.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny koszykarz NBA zakończył karierę

Sochan, który opuścił początek sezonu z powodu kontuzji nadgarstka, ponownie był rezerwowym. Tym razem przebywał na parkiecie 20 minut, trafił dwa z siedmiu rzutów z gry oraz spudłował oba wolne. Miał też siedem zbiórek, przechwyt, asystę i odnotował stratę.

Liderem Spurs był De’Aaron Fox, który zdobył 31 punktów. Drugim strzelcem był rezerwowy pierwszoroczniak Dylan Harpar - 16. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Niemiec Franz Wagner - 25 pkt, a "oczko" mniej dodał Jalen Suggs.

Spotkanie na Florydzie było dość wyrównane, ale nie tak, jak wskazywałby końcowy rezultat. Zespół z San Antonio w drugiej kwarcie zbudował około 10-punktowe prowadzenie, które w trzeciej odsłonie urosło nawet do 14.

W ostatniej części gospodarze mocno się zbliżyli i końcówka była bardzo emocjonująca. Przy stanie 112:109 dla gości Sochan nie wykorzystał obu wolnych, a w odpowiedzi sfaulowany przy rzucie "za trzy" został Wagner. Niemiec szansy nie zmarnował i na tablicy wyników pokazał się remis.

W kolejnej akcji nieprzepisowo zatrzymany został Fox i po jego celnych dwóch wolnych 1,4 s przed ostatnią syreną zrobiło się 114:112 dla Spurs. "Czarodzieje" mogli jeszcze wyrównać po dobrym wznowieniu gry z autu, ale Luke Kornet efektownie zablokował pod koszem Wagnera.

"Ostrogi" już w dziewiątym meczu z rzędu musiały sobie radzić bez Victora Wembanyamy, gdyż francuski gwiazdor pauzuje z powodu naciągnięcia mięśni lewej łydki. Siedem z nich wygrały.

Spurs zajmują czwarte miejsce na Zachodzie z bilansem 15-6. Kolejny mecz rozegrają w piątek w Cleveland z ekipą Cavaliers (13-10).

Najlepsza w tej konferencji i całej lidze pozostaje drużyna Oklahoma City Thunder, która wygrała 21 z dotychczasowych 22 spotkań. Na Wschodzie prym wiodą koszykarze Detroit Pistons z 17 zwycięstwami i pięcioma porażkami.

PAP