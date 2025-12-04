Wielka szansa Hurkacza na triumf w ATP. Fantastyczne zagranie Polaka

Nie był to dobry rok Huberta Hurkacza w tenisowym tourze. Polak w sezonie 2025 rozegrał zaledwie 27 spotkań z czego ostatnie przypadło na czerwiec, gdzie pokonał Hiszpana Roberto Bautistę Aguta w holenderskim 's-Hertogenbosch. Następnie Polak wycofał się z powodu kontuzji kolana.

Przed występem w Holandii Hurkacz szukał swojej optymalnej dyspozycji. Dość powiedzieć, że miał przeciętny okres w grze. Jednym z jego lepszym spotkań był mecz z Taylorem Fritzem podczas United Cup rozgrywanego na przełomie 2024 i 2025 roku. Polak, co prawda, przegrał z Amerykaninem, ale zaprezentował się z dobrej strony, prezentując kilka ciekawych zagrań.

Jedno z nich zostało docenione przez ATP i nominowane do zagrania roku 2025. Podczas wymiany Polak zagrał bekhend wzdłuż linii i pobiegł do siatki. Fritz zdążył do piłki, w biegu odbił ją slajsem z końcowej linii i niemal minął Polaka. Niemal, bo Hurkacz zrobił szpagat i już prawie leżąc, odbił piłkę tuż za siatkę. Amerykanin nie zdążył do niej dobiec i skutecznie odegrać.

Akcja wrocławianina została uznana za najlepszą w styczniu, a teraz ma szansę okazać się najlepszą w całym sezonie. Oprócz Hurkacza nominowani są: Amerykanin Tommy Paul (za akcję w turnieju w Dallas), Bułgar Grigor Dimitrov (Indian Wells), Hiszpan Carlos Alcaraz (Monte Carlo), Serbowie Novak Djoković (Genewa) i Hamad Medjedovic (Mallorca), Bośniak Damir Dzumhur (Umag), Brytyjczycy Julian Cash (Toronto) i Cameron Norrie (Paryż), Chińczyk Shang Juncheng (Pekin).

JZ, Polsat Sport