Wielka szansa Hurkacza na triumf w ATP. Fantastyczne zagranie Polaka

Hubert Hurkacz został doceniony przez środowisko tenisowe. Polak ma szansę zdobyć prestiżową nagrodę. Konkurencja jest jednak bardzo mocna.

Hubert Hurkacz uderza bekhendową piłkę podczas meczu tenisowego.
fot. PAP
Hubert Hurkacz walczy o tytuł najlepszego zagrania roku ATP

Nie był to dobry rok Huberta Hurkacza w tenisowym tourze. Polak w sezonie 2025 rozegrał zaledwie 27 spotkań z czego ostatnie przypadło na czerwiec, gdzie pokonał Hiszpana Roberto Bautistę Aguta w holenderskim 's-Hertogenbosch. Następnie Polak wycofał się z powodu kontuzji kolana.

 

Przed występem w Holandii Hurkacz szukał swojej optymalnej dyspozycji. Dość powiedzieć, że miał przeciętny okres w grze. Jednym z jego lepszym spotkań był mecz z Taylorem Fritzem podczas United Cup rozgrywanego na przełomie 2024 i 2025 roku. Polak, co prawda, przegrał z Amerykaninem, ale zaprezentował się z dobrej strony, prezentując kilka ciekawych zagrań.

 

Jedno z nich zostało docenione przez ATP i nominowane do zagrania roku 2025. Podczas wymiany Polak zagrał bekhend wzdłuż linii i pobiegł do siatki. Fritz zdążył do piłki, w biegu odbił ją slajsem z końcowej linii i niemal minął Polaka. Niemal, bo Hurkacz zrobił szpagat i już prawie leżąc, odbił piłkę tuż za siatkę. Amerykanin nie zdążył do niej dobiec i skutecznie odegrać.

 

Akcja wrocławianina została uznana za najlepszą w styczniu, a teraz ma szansę okazać się najlepszą w całym sezonie. Oprócz Hurkacza nominowani są: Amerykanin Tommy Paul (za akcję w turnieju w Dallas), Bułgar Grigor Dimitrov (Indian Wells), Hiszpan Carlos Alcaraz (Monte Carlo), Serbowie Novak Djoković (Genewa) i Hamad Medjedovic (Mallorca), Bośniak Damir Dzumhur (Umag), Brytyjczycy Julian Cash (Toronto) i Cameron Norrie (Paryż), Chińczyk Shang Juncheng (Pekin).

 

JZ, Polsat Sport
