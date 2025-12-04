Wisła Kraków upokorzona w Pucharze Polski! Trzecioligowiec gra dalej

Co za mecz Zawiszy Bydgoszcz! Trzecioligowiec przegrywał 0:1 z Wisłą Kraków, ale ostatecznie wygrał 4:1 i sensacyjnie wywalczył awans do ćwierćfinału STS Pucharu Polski.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku, jeden w czerwonej koszulce, drugi w niebiesko-czarnej.
fot. Cyfrasport
Zawisza Bydgoszcz wyeliminował Wisłę Kraków z Pucharu Polski.

Niespodzianka goni niespodziankę w krajowym pucharze! Przypomnijmy - w środę piłkarze trzecioligowej Avii Świdnik niespodziewanie ograli Polonię Bytom, przedstawiciela Betclic 1 Ligi. Działo się też dzień później - najpierw drugoligowa Chojniczanka Chojnice wyeliminowała ekstraklasową Koronę Kielce, a następnie w starciu GKS Katowice z Jagiellonią Białystok lepsza była ekipa gospodarzy.

 

Do sensacji doszło też w ostatnim z czwartkowych meczów 1/8 finału. Choć Wisła prowadziła 1:0, ostatecznie przegrała z podopiecznymi Adriana Stawskiego... 1:4.

 

Bohaterem Zawiszy był Maciej Kona, wychowanek i aktualnie kapitan tego klubu. Były pomocnik Chrobrego Głogów dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

 

Tym samym ekipa z Bydgoszczy niespodziewanie zameldowała się w ćwierćfinale krajowego pucharu.

 

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 4:1 (1:1)
Bramki: Kona 32 (rzut karny), 65, Staniak 53, Duarte 61 (gol samobójczy) - Nikaj 25

 

Żółte kartki: Wisła - Angel Rodado, Wiktor Biedrzycki.

 

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk).

BS, Polsat Sport
