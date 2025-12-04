Wisła Kraków upokorzona w Pucharze Polski! Trzecioligowiec gra dalej

Niespodzianka goni niespodziankę w krajowym pucharze! Przypomnijmy - w środę piłkarze trzecioligowej Avii Świdnik niespodziewanie ograli Polonię Bytom, przedstawiciela Betclic 1 Ligi. Działo się też dzień później - najpierw drugoligowa Chojniczanka Chojnice wyeliminowała ekstraklasową Koronę Kielce, a następnie w starciu GKS Katowice z Jagiellonią Białystok lepsza była ekipa gospodarzy.

Do sensacji doszło też w ostatnim z czwartkowych meczów 1/8 finału. Choć Wisła prowadziła 1:0, ostatecznie przegrała z podopiecznymi Adriana Stawskiego... 1:4.

Bohaterem Zawiszy był Maciej Kona, wychowanek i aktualnie kapitan tego klubu. Były pomocnik Chrobrego Głogów dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Tym samym ekipa z Bydgoszczy niespodziewanie zameldowała się w ćwierćfinale krajowego pucharu.

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków 4:1 (1:1)

Bramki: Kona 32 (rzut karny), 65, Staniak 53, Duarte 61 (gol samobójczy) - Nikaj 25

Żółte kartki: Wisła - Angel Rodado, Wiktor Biedrzycki.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk).

BS, Polsat Sport