Wszystko było dopięte, ale... kapitan powiedział "nie". Transfer Legii runął w sekundę
Niewiele brakowało, a w Legii Warszawa występowałby Rron Broja. Reprezentant Kosowa na co dzień gra w FC Dricie, której jest kapitanem i liderem na boisku. Wydawało się, że jego transfer jest już dopięty. Ostatecznie to sam Broja powiedział "nie" i wszystko się posypało. Jak do tego doszło?
Kim jest Rron Broja?
Rron Broja to środkowy pomocnik, który często gra bliżej swojej bramki. Urodzony w 1996 roku piłkarz od kilku lat reprezentuje klub FC Drita, którego jest kapitanem i liderem środka pola. W przeszłości grał w młodzieżowych drużynach belgijskiego Gent.
Na koncie ma trzy występy w reprezentacji Kosowa, w której zadebiutował w 2020 roku. Do Drity dołączył w 2021 roku z albańskiego Partizani. Szybko stał się liderem i uwagę na niego zwrócili przedstawiciele Legii Warszawa, szukający wzmocnień w letnim okienku transferowym przed sezonem 2024/25.
Kluby były już dogadane. Legia wyeliminowała Dritę
Po roku informacje o niedoszłym transferze potwierdził dyrektor sportowy FC Drita Valon Zymberi. W jednym z lokalnych programów telewizyjnych poinformował o tym, że kluby są już dogadane. Pozostawała zgoda samego piłkarza na transfer. Gdy wszyscy szykowali się do jego przeprowadzki, Rron Broja postawił weto i zrezygnował. Pozostał w Dricie, chcąc walczyć z nią o awans do europejskich pucharów.
Co ciekawe obie drużyny spotkały się w eliminacjach europejskich pucharów w sezonie 2024/25. Wówczas Legia dwukrotnie wygrała z ekipą z Kosowa, eliminując ją z dalszej rywalizacji. Później Legioniści poszli za ciosem i rozegrali jeden z najlepszych sezonów w Europie w swojej historii. Dali wiele radości kibicom, awansując do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA.
Rron Broja ma czego żałować?
W tym sezonie Dricie nieoczekiwanie udało się awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA. Po czterech kolejkach ekipa z Kosowa zaskakuje i ma na koncie osiem punktów. Nie zaznała jeszcze porażki i jest coraz bliżej awansu do fazy pucharowej.
Zupełnie inne nastroje panują w Warszawie. Legia jest pogrążona w kryzysie i nie może nawiązać do wyników z poprzedniego sezonu. Czy z Rronem Broją w środku pola byłoby lepiej?