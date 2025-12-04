Wysoka porażka polskiego klubu w europejskich pucharach. 34 punkty różnicy

Gospodarze na początku radzili sobie lepiej, ale Stefan Djordjević i Noah Kirkwood starali się utrzymywać wrocławian w grze. Później do remisu doprowadził Angel Nunez. Ostatecznie jednak Aleksej Nikolić oraz Jaka Blazić sprawili, że po 10 minutach było 24:19.

W drugiej kwarcie zespół z Lublany uciekał już nawet na 14 punktów dzięki trójkom Nikosa Chougkaza i Umoji Gibsona. Teraz WKS Śląsk miał już spore problemy, aby nawiązać rywalizację. Po rzucie z dystansu Roka Radovicia Cedevita Olimpija prowadziła po pierwszej połowie 61:42.

Po przerwie Ajdin Penava starał się zmieniać wynik, ale nadal nie do zatrzymania był Umoja Gibson. Gospodarze całkowicie kontrolowali wydarzenia na parkiecie - po rzutach wolnych Josepha Girarda różnica wynosiła już aż 30 punktów. Swoje szanse dostali Tymoteusz Sternicki i Błażej Czerniewicz, a po 30 minutach było 85:61.

Czwarta kwarta już tak naprawdę niczego nie zmieniła - Cedevita Olimpija potrafiła powiększać prowadzenie. Ostatecznie drużyna z Lublany zwyciężyła 108:74.

EuroCup - 9. kolejka

Cedevita Olimpija Lublana - Śląsk Wrocław 108:74 (24:19, 37:23, 24:19, 23:13)

Cedevita Olimpija: Umoja Gibson 19, Aleksej Nikolic 17, DJ Stewart 14, Joseph Girard III 11, David Skara 10, Rok Radovic 10, Nikos Chougkaz 6, Jaka Blazic 6, Thomas Kennedy 5, Wiliam Mcnair Jr. 5, Cameron Houindo 5, Miha Cerkvenik 0;

Śląsk: Noah Kirkwood 14, Stefan Djordjevic 12, Ajdin Penava 11, Angel Nunez 10, Kadre Gray 9, Aleksander Wiśniewski 5, Jakub Nizioł 4, Błażej Czerniewicz 3, Jakub Urbaniak 2, Błażej Kulikowski 2, Jared Coleman-Jones 2, Tymoteusz Sternicki 0.

PLK.PL