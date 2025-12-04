Za nami gala CWZS. Kto został wyróżniony?

W środę 3 grudnia odbyła się Gala Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego 2025. Była ona zwieńczeniem pierwszego dnia dwudniowej Konferencji Sportu Wyczynowego w Wojsku Polskim.

Podczas gali wyróżnieni zostali najlepsi żołnierze-sportowcy 2025 roku.

"To okazja, aby uhonorować ich ciężką pracę, sukcesy i wkład w budowanie prestiżu Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego zarówno w kraju, jak i na arenach międzynarodowych" - można przeczytać na oficjalnych mediach społecznościowych CWZS.

Podczas wydarzenia przedstawiono zestawienie dziesięciu najlepszych żołnierzy-sportowców wyczynowych w Siłach Zbrojnych RP. Na pierwszym miejscu uplasowała się Klaudia Zwolińska, która w tym roku na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim zdobyła dwa złote medale (w kategoriach K-1 i C1) oraz jeden brązowy w crossie.

- Klaudia Zwolińska rozbiła bank we wszystkich kategoriach, w jakich się da. Trzeba docenić, co robi Klaudia dla kajakarstwa, chodząc po szkołach i zachęcając młodzież do tego sportu - stwierdził Szef CWZS płk Mariusz Denkewicz w rozmowie z obecną na gali Aleksandrą Szutenberg z Polsatu Sport.

W sumie żołnierze-sportowcy wyróżnieni zostali w sześciu kategoriach. Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów.

Dziesiątka najlepszych żołnierzy-sportowców wyczynowych w Siłach Zbrojnych RP:

1. st. szer. spec. Klaudia Zwolińska – kajakarstwo

2. kpr. Aleksandra Mirosław – wspinaczka sportowa

3. st. szer. Julia Szeremeta – boks

4. st. szer. spec. Agata Kaczmarska – boks

5. mat. Aleksandra Lisowska – lekkoatletyka, maraton

6. st. szer. spec. Aneta Rygielska – boks

7. st. szer. spec. Anna Puławska & st. szer. Martyna Klatt – kajakarstwo

8. st. szer. spec. Natalia Bukowiecka – lekkoatletyka, 400 m

9. st. kpr. Mateusz Masternak – boks

10. st. szer. Mateusz Biskup & st. szer. Mirosław Ziętarski – wioślarstwo

Wyróżnienia dla sportowców wyczynowych "spoza struktur CWZS":

1. st. szer. spec. Wojciech Kotowski - ratownictwo wodne

2. szer. Natalia Walczak – zapasy

3. kpr. Mateusz Zuchora – kajaki maraton

4. st. szer. Klaudia Adamek – bobsleistka

5. st. szer. Szymon Kałużny - kikboxing

Sportowe odkrycie roku 2025 w sporcie wyczynowym Sił Zbrojnych RP:

szer. Małgorzata Karbownik – pięciobój nowoczesny

Wyróżnieni w kategorii "Wynik roku 2025":

kpr. Aleksandra Mirosław - wspinaczka sportowa

mat Aleksandra Lisowska - maraton

kpr. Tomasz Bartnik - strzelectwo

Wyróżnienia w kategorii: "Promocja Wojska Polskiego":

mat. Aleksandra Lisowska – lekkoatletyka, maraton

plut. Michał Olejnik – biegi na orientację

st. szer. spec. Tadeusz Michalik – zapasy

Wyróżnieni w kategorii: "Sukces Roku - Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego":

mł. chor. Tomasz Rożniatowski - weteran poszkodowany na misji w Afganistanie

doktor Damian Zaborowski - niesamowity ortopeda-traumatolog, który przeprowadził pierwszą w Polsce operację osseointegracji kości ramiennej.

