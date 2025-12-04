Za nami gala CWZS. Kto został wyróżniony?
Za nami gala Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Zobaczcie, kto został wyróżniony w sześciu wyjątkowych kategoriach.
Jan Litwiniuk: E-sportowcy to ludzie o olbrzymiej przydatności
Mateusz Masternak: Odzyskaniem pasa mistrza Europy pokazałem wszystkim, że nadal warto we mnie wierzyć
Klaudia Adamek: Zimowe igrzyska olimpijskie to moje marzenie i cel
Klaudia Zwolińska: CWZS uwierzył we mnie, zanim zrobili to inni
W środę 3 grudnia odbyła się Gala Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego 2025. Była ona zwieńczeniem pierwszego dnia dwudniowej Konferencji Sportu Wyczynowego w Wojsku Polskim.
Podczas gali wyróżnieni zostali najlepsi żołnierze-sportowcy 2025 roku.
"To okazja, aby uhonorować ich ciężką pracę, sukcesy i wkład w budowanie prestiżu Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego zarówno w kraju, jak i na arenach międzynarodowych" - można przeczytać na oficjalnych mediach społecznościowych CWZS.
Podczas wydarzenia przedstawiono zestawienie dziesięciu najlepszych żołnierzy-sportowców wyczynowych w Siłach Zbrojnych RP. Na pierwszym miejscu uplasowała się Klaudia Zwolińska, która w tym roku na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim zdobyła dwa złote medale (w kategoriach K-1 i C1) oraz jeden brązowy w crossie.
- Klaudia Zwolińska rozbiła bank we wszystkich kategoriach, w jakich się da. Trzeba docenić, co robi Klaudia dla kajakarstwa, chodząc po szkołach i zachęcając młodzież do tego sportu - stwierdził Szef CWZS płk Mariusz Denkewicz w rozmowie z obecną na gali Aleksandrą Szutenberg z Polsatu Sport.
W sumie żołnierze-sportowcy wyróżnieni zostali w sześciu kategoriach. Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów.
Dziesiątka najlepszych żołnierzy-sportowców wyczynowych w Siłach Zbrojnych RP:
1. st. szer. spec. Klaudia Zwolińska – kajakarstwo
2. kpr. Aleksandra Mirosław – wspinaczka sportowa
3. st. szer. Julia Szeremeta – boks
4. st. szer. spec. Agata Kaczmarska – boks
5. mat. Aleksandra Lisowska – lekkoatletyka, maraton
6. st. szer. spec. Aneta Rygielska – boks
7. st. szer. spec. Anna Puławska & st. szer. Martyna Klatt – kajakarstwo
8. st. szer. spec. Natalia Bukowiecka – lekkoatletyka, 400 m
9. st. kpr. Mateusz Masternak – boks
10. st. szer. Mateusz Biskup & st. szer. Mirosław Ziętarski – wioślarstwo
Wyróżnienia dla sportowców wyczynowych "spoza struktur CWZS":
1. st. szer. spec. Wojciech Kotowski - ratownictwo wodne
2. szer. Natalia Walczak – zapasy
3. kpr. Mateusz Zuchora – kajaki maraton
4. st. szer. Klaudia Adamek – bobsleistka
5. st. szer. Szymon Kałużny - kikboxing
Sportowe odkrycie roku 2025 w sporcie wyczynowym Sił Zbrojnych RP:
szer. Małgorzata Karbownik – pięciobój nowoczesny
Wyróżnieni w kategorii "Wynik roku 2025":
kpr. Aleksandra Mirosław - wspinaczka sportowa
mat Aleksandra Lisowska - maraton
kpr. Tomasz Bartnik - strzelectwo
Wyróżnienia w kategorii: "Promocja Wojska Polskiego":
mat. Aleksandra Lisowska – lekkoatletyka, maraton
plut. Michał Olejnik – biegi na orientację
st. szer. spec. Tadeusz Michalik – zapasy
Wyróżnieni w kategorii: "Sukces Roku - Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego":
mł. chor. Tomasz Rożniatowski - weteran poszkodowany na misji w Afganistanie
doktor Damian Zaborowski - niesamowity ortopeda-traumatolog, który przeprowadził pierwszą w Polsce operację osseointegracji kości ramiennej.