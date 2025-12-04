Piłkarze Flamengo Rio de Janeiro zapewnili sobie po raz ósmy mistrzostwo Brazylii. Na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu mają pięć punktów przewagi nad Palmeiras. Kilka dni wcześniej triumfowali w rozgrywkach Copa Libertadores, odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów.

W przedostatniej kolejce Flamengo pokonało na słynnej Maracanie drużynę Ceara 1:0, dzięki bramce Samuela Lino, byłego piłkarza Atletico Madryt i Valencii.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda trafiła do szpitala. To brzmi jak wyrok

Zespół z Rio de Janeiro ma 78 punktów, o pięć więcej niż wicelider Palmeiras Sao Paulo, jego przeciwnik w niedawnym finale rozgrywek Copa Libertadores.

To ósmy w historii tytuł mistrzowski Flamengo, poprzednio w 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 i 2020 roku.

Po raz drugi natomiast piłkarze tego klubu sięgnęli po dublet krajowy i kontynentalny w jednym sezonie - wcześniej w 2019.

Taka sztuka udała się również drużynie Santos FC (1962, 1963), w której większość kariery spędził legendarny Pele, a raz dokonało tego Botafogo - 2024 roku.

- Za kilka lat piłkarze zdadzą sobie sprawę z tego, co osiągnęli. Są wieczni - podkreślił trener Flamengo Filipe Luis, mówiąc na konferencji prasowej, że jest "bardzo dumny".

To były zawodnik tego klubu, a także m.in. Atletico Madryt i Chelsea Londyn. Ma polskie korzenie, jego pełne nazwisko brzmi Filipe Luis Kasmirski.

PAP