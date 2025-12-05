20-letni talent odejdzie z PlusLigi! Co na to gwiazda reprezentacji Polski?
Coraz głośniej mówi się o odejściu Mathisa Henno z PlusLigi. 20-letni zawodnik stał się objawieniem polskich rozgrywek, co przełożyło się na spore zainteresowanie zagranicznych klubów. Według włoskich mediów, w przyszłym sezonie Francuz może występować w Sir Susa Scai Perugia.
Mathis Henno broni barw Cuprum Stilon Gorzów. Do Polski przyjechał razem z ojcem Hubertem (trener gorzowian) oraz bratem Hilirem (Bogdanka LUK Lublin).
20-letni przyjmujący z miejsca stał się gwiazdą swojej drużyny. W 10 meczach zdobył aż 174 punkty, co czyni go szóstym najlepiej punktującym zawodnikiem PlusLigi. W dwóch spotkaniach zanotował wyjątkowo dobry występ; zapisał na swoim koncie aż 29 "oczek". Było to w starciach z Energą Treflem Gdańsk oraz Ślepskiem Malow Suwałki.
Nic więc dziwnego, że zainteresowanie Francuzem wykazują siatkarscy giganci. Jak poinformował portal volleyball.it, zawodnik otrzymał lukratywną propozycję od Sir Susa Scai Perugia. Z relacji medium wynika, że siatkarz i klub doszli już nawet do porozumienia.
Jeśli transfer dojdzie do skutku, Henno będzie walczył o miejsce w wyjściowej "szóstce" z Kamilem Semeniukiem. Kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do 2028 roku. Na razie nie wiadomo, kto jeszcze będzie dbał o przyjęcie w zespole Angelo Lorenzettiego. Sporo mówi się bowiem o odejściu Oleha Płotnickiego.