7. Plebiscyt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku - Guttmanny. Gdzie obejrzeć?

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku Guttmanny organizowany jest od 2019 roku. Ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca roku. W kategorii Sportowiec Roku od pierwszej edycji Plebiscytu triumfowali kolejno: Jacek Czech, Kinga Dróżdż, Róża Kozakowska, Szymon Sowiński, Maciej Lepiato oraz Patryk Chojnowski.

Plebiscyt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat dyscyplin paralimpijskich, sportu osób z niepełnosprawnościami i sukcesów polskich paralimpijczyków w zawodach międzynarodowych. Ponadto Polski Komitet Paralimpijski, poprzez prezentowanie sylwetek sportowców z niepełnosprawnościami, chce przełamywać stereotypy oraz kształtować wśród społeczeństwa godne naśladowania postawy. Plebiscyt ma także zachęcać osoby fizyczne i prawne do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.

Finałowa gala tegorocznego Plebiscytu odbędzie się w sobotę 6 grudnia. To właśnie wtedy poznamy laureatów w sześciu kategoriach: Sportowiec Roku, Trener/Trenerka Roku, Organizacja Sportowa Roku, Wydarzenie sportowe Roku, Drużyna Roku, Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim.

Do nagrody głównej, czyli statuetki imienia sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paralimpijskich – wykonanej z brązu i zaprojektowanej przez Andrzeja Renesa nominowanych jest 20 sportowców. Pełną listę nominowanych można sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Gdzie obejrzeć finałową galę Plebiscytu Guttmanny 2025?

Transmisja gali rozpocznie się o godzinie 18:30 w sobotę 6 grudnia. Będzie ona dostępna na kanale Polsat Sport 3 oraz online na platformie Polsat Box Go.

Informacja prasowa, Polsat Sport