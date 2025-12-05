Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Trudny początek w Tychach ma Łukasz Piszczek. Były obrońca reprezentacji Polski nie odmienił natychmiastowo gry i sytuacji w tabeli GKS-u. Ostatnia kolejka to bardzo dotkliwa, wyjazdowa porażka z Miedzią Legnica 1:6. Źle w ekipie ze Śląska działo się również przed zmianą trenera, GKS wygrał w tej kampanii tylko dwa spotkania. Co ciekawe, jedno z nich to triumf na inaugurację ligi właśnie nad Polonią Warszawa. Ostatnie dwanaście kolejek to jednak jeden remis i jedenaście porażek. W tabeli gorzej od ekipy z Tychów wygląda tylko Górnik Łęczna.





Polonia po ciężkim początku sezonu wreszcie zaczęła grać na miarę swoich aspiracji. Stołeczna drużyna wygrała pięć ostatnich ligowych spotkań i po 18. kolejkach traci już przykładowo do drugiej w tabeli Pogoni Grodzisk Mazowiecki zaledwie trzy "oczka". Miniona seria gier stała pod znakiem derbów regionu z Pogonią Siedlce, podopieczni Rafała Pawlaka pewnie wygrali przed własną publicznością 2:0.





Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

ST, Polsat Sport