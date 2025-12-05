Błachowicz i Baraniewski w limicie wagowym przed UFC 323

Obaj zawodnicy pojawili się na wadze dość szybko. Przed nimi zważyli się tylko mistrzowie Merab Dvalishvili i Alexandre Pantoja czy choćby Brandon Moreno. Obaj Polacy zmieścili się w limicie, zawierając tolerancję 0,5 kg. Jako pierwszy zważył się Iwo Baraniewski, natomiast po chwili to samo zrobił Błachowicz.

Były polski mistrz zawalczy w nocy z soboty na niedzielę z Uzbekiem Bogdanem Guskovem, który jest na fali czterech wygranych z rzędu, a ostatnio w pierwszej rundzie posłał na deski Nikitę Krylova. Wyzwanie będzie zatem trudne, natomiast zwycięstwo pozwoli 42-latkowi zachować szanse na odzyskanie tytułu. Na triumf czeka jednak aż 1300 dni!

Parę godzin wcześniej do klatki wyjdzie Iwo Baraniewski. Jego rywalem w debiucie w UFC będzie turecki zawodnik Ibo Aslan. 27-latek zapewnił sobie kontrakt z UFC 16 września, kiedy potrzebował zaledwie 20 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego w programie Dana White's Contender Series.

Transmisja gali UFC 323: Błachowicz - Guskov w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 00:00.

Karta walk:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Walka wieczoru: 61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)