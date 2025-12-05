Błachowicz i Baraniewski w limicie wagowym przed UFC 323

Jan Błachowicz oraz Iwo Baraniewski osiągnęli limit kategorii półciężkiej na ważeniu przed galą UFC 323. Obaj wnieśli na wagę tyle samo - 93,4 kg.

Jan Błachowicz i Bogdan Guskov przed walką
fot. YouTube
Jan Błachowicz oraz Iwo Baraniewski przed galą UFC 323

Obaj zawodnicy pojawili się na wadze dość szybko. Przed nimi zważyli się tylko mistrzowie Merab Dvalishvili i Alexandre Pantoja czy choćby Brandon Moreno. Obaj Polacy zmieścili się w limicie, zawierając tolerancję 0,5 kg. Jako pierwszy zważył się Iwo Baraniewski, natomiast po chwili to samo zrobił Błachowicz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Błachowicz przed walką z Guskovem. "Presja wyniku jest"

 

Były polski mistrz zawalczy w nocy z soboty na niedzielę z Uzbekiem Bogdanem Guskovem, który jest na fali czterech wygranych z rzędu, a ostatnio w pierwszej rundzie posłał na deski Nikitę Krylova. Wyzwanie będzie zatem trudne, natomiast zwycięstwo pozwoli 42-latkowi zachować szanse na odzyskanie tytułu. Na triumf czeka jednak aż 1300 dni!

 

Parę godzin wcześniej do klatki wyjdzie Iwo Baraniewski. Jego rywalem w debiucie w UFC będzie turecki zawodnik Ibo Aslan. 27-latek zapewnił sobie kontrakt z UFC 16 września, kiedy potrzebował zaledwie 20 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego w programie Dana White's Contender Series.

 

Transmisja gali UFC 323: Błachowicz - Guskov w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 00:00.

 

Karta walk:

 

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Walka wieczoru: 61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2) 
56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)
61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)
93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

 

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)
70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)
56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)
70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)

 
Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)
70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)
93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)
83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)
70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)

