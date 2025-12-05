Błachowicz przed walką z Guskovem. "Presja wyniku jest"

Polak skomentował, jak wyglądały przygotowania do najbliższego starcia. - Bardzo dobrze, normalnie, tak jak zawsze. Cieszę się, że przetrwałem obóz bez nowych kontuzji. Świeżość jest, szybkość jest, zdrowie jest - to jest najważniejsze. (...) (Nic nie zmieniamy - red.) Ostatnie dnie to już trzymanie wagi, teraz mógłbym tylko coś zniszczyć, więc jakichś filozofii tu nie robimy, same szlify. (...) Wszystko jest dobrze, tak jak powinno - tłumaczył.

ZOBACZ TAKŻE: UFC 323: Błachowicz - Guskov. Baraniewski - Aslan. Kiedy walki Polaków na UFC? O której godzinie?

Błachowicz wraca do klatki organizacji UFC po dwóch porażkach z rzędu - Alexem Pereirą oraz Carlosem Ulbergiem. Były to jednak bardzo wyrównane pojedynki. - (Sędziowie - red.) Mają ewidentnie jakiś problem do mnie - powiedział żartobliwie. - Nie można zostawiać walki w ich rękach, bo to nigdy nie wiadomo. Czasami oglądają oni inną walkę. O tym, co było, już zapomniałem, teraz jest nowy rozdział, nowa przygoda - oznajmił.

- Na pewno jest z tyłu głowy, żeby zrobić tak, by walka nie była równa. Żeby zaznaczyć dominację, być bardziej agresywnym. Jeżeli pojedynek pójdzie na decyzje, to bez żadnych wątpliwości - dodał. Czy po dwóch ostatnich porażkach odczuwa dodatkową presję? - Presja wyniku jest, ale ja już nikomu nie muszę nic udowadniać. Idę tam się dobrze bawić, bez tej adrenalinki bym tego nie robił, to uzależnia - przyznał.

Artur Łukaszewski zapytał również 42-latka o nastawienie - "czy jesteś gotów umrzeć w klatce?". - Nigdy nie zakładałem tego, że będę umierał w klatce. Chcę zrobić wszystko, by wygrać. Raczej mam inne plany na przyszłość niż umieranie. To ładnie się mówi, ale nikt nie chce umrzeć w oktagonie - stwierdził. Na koniec Polak zapowiedział, że zamierza "szabelką ściąć głowę" rywala. - To będzie sportowa przemoc - podsumował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisja gali UFC 323: Błachowicz - Guskov w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 00:00.

Karta walk:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

Walka wieczoru: 61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs. Petr Yan (19-5)

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs. Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs. Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs. Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs. Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (Transmisja od godziny 2:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs. Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs. Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs. Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs. Fares Ziam (17-4)



Karta przedwstępna (Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs. Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs. Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs. Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs. Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs. Mairon Santos (16-1)