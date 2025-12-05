Boniek zareagował na losowanie grup MŚ 2026. "Przepraszam"

Hubert PawlikPiłka nożna

Reprezentacja Polski poznała potencjalnych grupowych rywali na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Nie trzeba było długo czekać na reakcję Zbigniewa Bońka.

Jan Urban, trener piłkarski, w płaszczu i szaliku na boisku.
Fot. Cyfrasport
Zbigniew Boniek po losowaniu grup MŚ 2026 ocenił szanse Polski

"No więc tak: Jan Urban już powiedział Holendrom, że ich pokonamy na mundialu Tunezja i Japonia w zaciągu na spokojnie..." - napisał na portalu X. I dodał: A przepraszam, zapomniałem o barażach. Miał oczywiście na myśli wypowiedź selekcjonera, który w listopadzie tuż po drugim remisie z Holandią rzucił: Po meczu powiedziałem Koemanowi, że może spotkamy się na mundialu i tam ich walniemy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban zabrał głos po losowaniu grup MŚ 2026. Oto, co powiedział

 

Reprezentacja Polski, jeśli uda jej się przejść przez baraże, to poza Tunezyjczykami oraz Japończykami zagra z drużyną, z którą dwukrotnie zremisowała podczas kwalifikacji, czyli Holandią. Tak jak były prezes PZPN jednak zaznaczył: najpierw musimy przejść przez baraże. 26 marca zmierzymy się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią, która w ostatnim rozegranym w 2023 roku bezpośrednim meczu zwyciężyła z nami 2:0. Jeśli uda nam się wygrać, to w finale baraży zagramy na wyjeździe z wygranym rywalizacji między Ukrainą a Szwecją.

 

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku, natomiast zakończą się 19 lipca. Finał zostanie rozegrany w New Jersey. Będzie to pierwsze w historii wydarzenie, w którym wystąpi 48 drużyn. Na ten moment znamy 42 z nich. Podczas turnieju zostaną rozegrane 104 spotkania, a pierwszym będzie starcie między Meksykiem a RPA.

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl

Baraże o MŚ - kto wygra 26. marca 2026?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLKIZBIGNIEW BONIEK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Atalanta - Genoa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 