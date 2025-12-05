Boniek zareagował na losowanie grup MŚ 2026. "Przepraszam"

"No więc tak: Jan Urban już powiedział Holendrom, że ich pokonamy na mundialu Tunezja i Japonia w zaciągu na spokojnie..." - napisał na portalu X. I dodał: A przepraszam, zapomniałem o barażach. Miał oczywiście na myśli wypowiedź selekcjonera, który w listopadzie tuż po drugim remisie z Holandią rzucił: Po meczu powiedziałem Koemanowi, że może spotkamy się na mundialu i tam ich walniemy.

Reprezentacja Polski, jeśli uda jej się przejść przez baraże, to poza Tunezyjczykami oraz Japończykami zagra z drużyną, z którą dwukrotnie zremisowała podczas kwalifikacji, czyli Holandią. Tak jak były prezes PZPN jednak zaznaczył: najpierw musimy przejść przez baraże. 26 marca zmierzymy się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Albanią, która w ostatnim rozegranym w 2023 roku bezpośrednim meczu zwyciężyła z nami 2:0. Jeśli uda nam się wygrać, to w finale baraży zagramy na wyjeździe z wygranym rywalizacji między Ukrainą a Szwecją.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku, natomiast zakończą się 19 lipca. Finał zostanie rozegrany w New Jersey. Będzie to pierwsze w historii wydarzenie, w którym wystąpi 48 drużyn. Na ten moment znamy 42 z nich. Podczas turnieju zostaną rozegrane 104 spotkania, a pierwszym będzie starcie między Meksykiem a RPA.