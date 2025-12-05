Cios dla siatkarskiego mistrza kraju. Odchodzi kapitan drużyny!

Ogromny cios dla MAV Elore Foxconn, siatkarskiego mistrza Węgier. Po zaledwie pięciu meczach sezonu 2025/2026 z drużyny odchodzi jej kapitan, Redjo Koci!

Jak podaje dziennik "Nemzeti sport", 31-letni przyjmujący otrzymał lukratywną ofertę z Kataru i po raz trzeci w karierze będzie występował na Bliskim Wschodzie.

 

"Popularny Ready dostał szansę, z której chciał skorzystać, a klub, choć z ciężkim sercem, przystał na jego prośbę o transfer" - przekazał MAV Elore Foxconn za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

Ostatnim spotkaniem Albańczyka w barwach węgierskiej ekipy był wyjazdowym mecz z Penzugyorem, rozegrany w ramach TippmixPro Extraligi.

 

- Szekesfehervar na zawsze pozostanie dla mnie miejscem szczególnym. Spędziłem tu wspaniałe trzy i pół roku, a na Węgrzech urodził się również mój synek Leon. Od początku do końca pobytu czułem się tu jak w domu - powiedział Koci tuż po ogłoszeniu swojego odejścia.

 

Redjo Koci trafił do MAV Elore Foxconn w 2022 roku. Z drużyną ze środkowo-zachodniej części Węgier zdobył dwa srebra i złoto TippmixPro Extraligi oraz krajowy Puchar.

 

"Ready" już po raz trzeci w karierze przeniesie się na Bliski Wschód. Wcześniej Albańczyk grał w Al-Seeb Club z Omanu oraz saudyjskim Al Khowildiah.

