Dobry występ Polaków w Pucharze Świata w Niemczech

Zimowe

Polska sztafeta mieszana zajęła szóste miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w niemieckim Winterbergu. Triumfowała druga drużyna gospodarzy. Pierwsza ekipa Niemiec nie ukończyła piątkowej konkurencji.

Dwóch saneczkarzy w biało-czerwonych strojach z numerami startowymi na torze.
Fot. PAP
Polska sztafeta mieszana zajęła 6. miejsce w saneczkarskim PŚ w Winterbergu

"Biało-Czerwoni", którzy stracili do triumfatorów 1,399 s, wystąpili w składzie: Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska.

 

Zwycięską ekipę pod szyldem Niemcy 2 tworzyli: Tobias Wendl, Tobias Arlt, Jessica Degenhardt i Cheyenne Rosenthal. Drugie miejsce zajęła Austria 2 ze stratą 0,071, a trzecia była Łotwa 2 - strata 0,608.

 

Pierwsza drużyna gospodarzy - jako jedyna - nie ukończyła konkurencji. Sklasyfikowano 10 zespołów.

RI, PAP
