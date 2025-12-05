Dobry występ Polaków w Pucharze Świata w Niemczech
Polska sztafeta mieszana zajęła szóste miejsce w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie w niemieckim Winterbergu. Triumfowała druga drużyna gospodarzy. Pierwsza ekipa Niemiec nie ukończyła piątkowej konkurencji.
"Biało-Czerwoni", którzy stracili do triumfatorów 1,399 s, wystąpili w składzie: Wojciech Chmielewski, Michał Gancarczyk, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska.
Zwycięską ekipę pod szyldem Niemcy 2 tworzyli: Tobias Wendl, Tobias Arlt, Jessica Degenhardt i Cheyenne Rosenthal. Drugie miejsce zajęła Austria 2 ze stratą 0,071, a trzecia była Łotwa 2 - strata 0,608.
Pierwsza drużyna gospodarzy - jako jedyna - nie ukończyła konkurencji. Sklasyfikowano 10 zespołów.