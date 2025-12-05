Dołączył do Federera, Nadala i Djokovicia! Co za wyczyn

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Andre Agassi - tak dotąd wyglądała elitarna lista tenisistów, którzy spędzili w pierwszej setce rankingu ATP 1000 tygodni. Teraz do największych legend tej dyscypliny sportu dołączyło nowe nazwisko. Mowa o Gaelu Monfilsie.

ZOBACZ TAKŻE: Rosjanka zmienia obywatelstwo. Kiedyś wywołała skandal

39-latek, mimo swojego agresywnego i eksploatacyjnego stylu gry, znany jest ze swojej długowieczności. Premierowy raz w gronie stu najlepszych zawodników znalazł się w maju 2005, jako 18-latek. Obecnie plasuje się na 68. lokacie i co równie imponujące - po raz 21. zakończy sezon w TOP 100. Nie przeszkodziły mu w tym liczne kontuzje i przerwy w rywalizacji.

Wszystko, co dobre, kiedyś jednak się kończy. Tak właśnie w 2026 będzie w przypadku Monfilsa. Francuz zapowiedział, że nadchodzący sezon będzie dla niego ostatnim.