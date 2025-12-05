Dołączył do Federera, Nadala i Djokovicia! Co za wyczyn

Julian CieślakTenis

Gael Monfils nie od dziś zaskakuje swoją długowiecznością. Teraz 39-latek ma za sobą kolejny kamień milowy. Spędził bowiem łącznie 1000 tygodni w czołowej setce rankingu ATP. Francuz jest piątym tenisistą w historii, który tego dokonał.

Gael Monfils podczas meczu tenisowego na korcie ziemnym.
fot. PAP/Abaca
Gael Monfils

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković, Andre Agassi - tak dotąd wyglądała elitarna lista tenisistów, którzy spędzili w pierwszej setce rankingu ATP 1000 tygodni. Teraz do największych legend tej dyscypliny sportu dołączyło nowe nazwisko. Mowa o Gaelu Monfilsie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rosjanka zmienia obywatelstwo. Kiedyś wywołała skandal

 

39-latek, mimo swojego agresywnego i eksploatacyjnego stylu gry, znany jest ze swojej długowieczności. Premierowy raz w gronie stu najlepszych zawodników znalazł się w maju 2005, jako 18-latek. Obecnie plasuje się na 68. lokacie i co równie imponujące - po raz 21. zakończy sezon w TOP 100. Nie przeszkodziły mu w tym liczne kontuzje i przerwy w rywalizacji.

 

Wszystko, co dobre, kiedyś jednak się kończy. Tak właśnie w 2026 będzie w przypadku Monfilsa. Francuz zapowiedział, że nadchodzący sezon będzie dla niego ostatnim.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANDRE AGASSIATPATP TOURGAEL MONFILSINNENOVAK DJOKOVIĆRAFAEL NADALROGER FEDERERTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek znów rozchwytywana. Po autograf ustawiła się nawet... rywalka z kortu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 