FC Barcelona podjęła decyzję. Kontrakt oficjalnie przedłużony

Działacze "Dumy Katalonii" zaczynają pracę nad przedłużaniem kontraktów z zawodnikami. W piątkowy poranek, 5 grudnia, za sprawą grafiki na oficjalnej stronie klubu poinformowali o porozumieniu z Erikiem Garcią. W krótkim artykule podkreślili, że są uradowani tą decyzją, ponieważ każdy wychowanek, który przeszedł drogę od akademii aż do pierwszej drużyny, jest wzorem dla młodych piłkarzy szkolących się w akademii "Blaugrany".





ZOBACZ TAKŻE: Messi kontra Muller. Wielkie starcie w finale MLS



Garcia zagrał dla Barcelony do tej pory 135 razy. W trakcie dotychczasowej kariery reprezentował jeszcze barwy Girony i Manchesteru City. Piłkarz ma parafować nową umowę 11 grudnia w biurze klubu, gdzie również odpowie na pytania dziennikarzy.





Wciąż nie wiemy, jaka przyszłość czeka Andreasa Christensena i Roberta Lewandowskiego, których umowy wygasają wraz z końcem bieżącej kampanii. Marcus Rashford również nie może być pewny, w czyich barwach zagra w przyszłym sezonie. Anglik do "Barcy" trafił na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United.

ST, Polsat Sport