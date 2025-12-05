Handball Arena - 05.12. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek programu Handball Arena. Jednym z głównych tematów rozmowy w studiu Polsatu Sport będzie rywalizacja na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych, w których udział bierze również reprezentacja Polski. Transmisja programu Handball Arena w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Grafika z napisem HANDBALL ARENA i sylwetkami zawodników piłki ręcznej.
fot. Polsat Sport
Handball Arena. Gdzie obejrzeć?

Polskie piłkarki ręczne obecnie rywalizują na mistrzostwach świata. Biało-Czerwone nadal mają szanse na awans do ćwierćfinału czempionatu. Nic zatem dziwnego, że to właśnie mundial będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego odcinka programu Handball Arena. Na temat poczynań naszych szczypiornistek Szymon Rojek porozmawia z Darią Szynkaruk - zawodniczką klubu PGE MKSEl-Volt Lublin oraz Arturem Siódmiakiem - byłym reprezentantem Polski. 

 

Porozmawiamy również o kadrze naszej męskiej drużyny narodowej na mistrzostwa Europy. Przypomnijmy, że Jota Gonzalez ogłosił 35-osobową listę zawodników powołanych na zbliżający się czempionat Starego Kontynentu. 

 

W piątkowym programie wyemitowany zostanie również materiał dotyczący akcji "Ręczna na Orliku". Podsumujemy też mecze polskich klubów w Lidze Mistrzów i spotkania 13. kolejki ORLEN Superligi mężczyzn. 

 

Transmisja na Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport o 21:00. Magazyn zostanie też wyemitowany w Polsacie Sport 3 o godzinie 23:00.

AA, Polsat Sport
