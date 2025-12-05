Jan Urban zabrał głos po losowaniu grup MŚ 2026. Oto, co powiedział

Reprezentacja Polski poznała w piątek potencjalnych rywali w grupie F MŚ 2026. Jeśli uda nam się zwyciężyć w barażach, to w przyszłorocznym turnieju zmierzymy się z Holandią, Japonią oraz Tunezją. Jan Urban uważa, że wyzwanie wcale nie będzie proste. "Wydaje mi się, że trafiliśmy do dość mocnej grupy, jeśli oczywiście awansujemy na mundial. Mam nadzieję, że tak będzie" - zaznaczył.

"Mogę zażartować, że Holandia nas śledzi, bo mierzyliśmy się z nią ostatnio dwa razy w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Doskonale znamy tego rywala. Japonia to z kolei zespół, który stać na wszystko - można z nią wygrać, ale potrafi też zaskoczyć każdego. Tunezja to jak na razie przeciwnik najmniej nam znany, trudno powiedzieć o nich coś konkretnego" - analizował.

Naszym priorytetem pozostają jednak baraże. - Najbardziej przejmuje mnie teraz Albania. Skupmy się na tym, co możemy zrobić w barażach, to jest najważniejsze. Do meczu pozostały cztery miesiące, ale oby wszystko ułożyło się po naszej myśli. Cały sztab będzie pracował nad przygotowaniem. Do marca musimy skoncentrować się na trzech drużynach, które mogą być naszymi rywalami w barażach: na Albanii, z którą zagramy półfinał w Warszawie, a także na Ukrainie i Szwecji, czyli potencjalnych przeciwnikach w finale - wyjaśnił.

- Oby po barażach naszym "problemem" była już analiza kolejnych trzech zespołów - rywali w fazie grupowej mundialu. A właściwie dwóch, bo Holandię znamy doskonale. Fajnie byłoby móc zmierzyć się z nią po raz trzeci, tym razem już na mundialu - podsumował. Mecz Polska - Albania odbędzie się 26 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mistrzostwa świata rozpoczną się za to 11 czerwca w Meksyku, natomiast zakończą się 19 lipca.