Kiedy MŚ 2026? Kto zagra na mundialu? Wszystko, co powinieneś wiedzieć!

48 zespołów z czterech koszyków przydzielono do 12 grup piłkarskich mistrzostw świata podczas piątkowego losowania w Waszyngtonie. Potencjalnymi rywalami Polski w grupie F są Holandia, Japonia i Tunezja. Kiedy są mistrzostwa świata 2026? Kto zagra na mundialu?

Drabinka turniejowa na ekranie podczas losowania, z ludźmi na scenie.
fot. PAP
MŚ 2026. Kiedy? Kto zagra? Mistrzostwa świata 2026

Reprezentacja Polski w przyszłym roku zagra w dwustopniowych barażach. Jeśli drużyna trenera Jana Urbana w pierwszej rundzie pokona Albanię na PGE Narodowym 26 marca, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Kiedy MŚ 2026? 

W przyszłorocznym turnieju, który w dniach 11 czerwca - 19 lipca odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup.

Kto zagra w MŚ 2026?

Na razie znanych jest 42 uczestników. Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże z udziałem Polski, a dwóch pozostałych - międzykontynentalne, które zaplanowano w Meksyku, także w marcu. Te drużyny były umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku.

Grupy MŚ 2026:

 

Meczem otwarcia MŚ 2026 będzie starcie Meksyk - RPA.

BS, PAP
