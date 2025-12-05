Kto zagra w meczu otwarcia MŚ 2026?

Meksyk już po raz szósty będzie inaugurował mundial - w tym w 2010 roku, również 11 czerwca, zagrał w Johannesburgu z RPA, która wtedy była gospodarzem turnieju finałowego.

Wszystko jasne! Oto wyniki losowania grup MŚ 2026

23. edycja MŚ, w których po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się w Meksyku, USA i Kanadzie.

Finał zaplanowano na 19 lipca 2026.

Jeśli Polska przejdzie baraże i awansuje na MŚ, zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

BS, PAP