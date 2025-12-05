Kto zagra w meczu otwarcia MŚ 2026?
Przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zainauguruje 11 czerwca mecz grupy A Meksyk - RPA.
MŚ 2026. Mecz otwarcia. Kiedy? O której godzinie? Kto zagra?
Meksyk już po raz szósty będzie inaugurował mundial - w tym w 2010 roku, również 11 czerwca, zagrał w Johannesburgu z RPA, która wtedy była gospodarzem turnieju finałowego.
Wszystko jasne! Oto wyniki losowania grup MŚ 2026
23. edycja MŚ, w których po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się w Meksyku, USA i Kanadzie.
Finał zaplanowano na 19 lipca 2026.
Jeśli Polska przejdzie baraże i awansuje na MŚ, zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.Przejdź na Polsatsport.pl
