Kto zagra w meczu otwarcia MŚ 2026?

Piłka nożna

Przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zainauguruje 11 czerwca mecz grupy A Meksyk - RPA.

Scena z ceremonią losowania grup Mistrzostw Świata 2026, widoczne ekrany z nazwami państw i flagami oraz osoby prowadzące losowanie.
fot. PAP
MŚ 2026. Mecz otwarcia. Kiedy? O której godzinie? Kto zagra?

Meksyk już po raz szósty będzie inaugurował mundial - w tym w 2010 roku, również 11 czerwca, zagrał w Johannesburgu z RPA, która wtedy była gospodarzem turnieju finałowego.

 

Wszystko jasne! Oto wyniki losowania grup MŚ 2026

 

23. edycja MŚ, w których po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się w Meksyku, USA i Kanadzie.

 

Finał zaplanowano na 19 lipca 2026.

 

Jeśli Polska przejdzie baraże i awansuje na MŚ, zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Puchar Włoch: Gol Adriana Benedyczaka w meczu Bologna - Parma
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 