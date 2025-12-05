Losowanie grup MŚ 2026. Co musisz wiedzieć?

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA.





Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku.

Wśród potencjalnych rywali Polaków nie będzie więc innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.

Do pierwszego koszyka trafili współgospodarze, a także Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy.

Najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.

Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, z wyjątkiem strefy UEFA, reprezentowanej przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.

Mundial, w którym po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.

O której godzinie losowanie?

Ceremonia losowania grup MŚ 2026 rozpocznie się o godzinie 18:00.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska)

Jak może wyglądać ewentualna grupa Polaków?

Tradycyjnie możliwe są oczywiście grupy marzeń lub tzw. grupy śmierci. Polskich kibiców - zakładając sukces w marcowych barażach - ucieszyłaby zapewne grupa np. z Kanadą, Australią i RPA. Natomiast teoretycznie trudno byłoby wyjść z grupy z Brazylią, Marokiem (czwarty zespół poprzedniego mundialu) i rewelacyjną obecnie Norwegią.

ST, PAP