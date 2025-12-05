Magazyn #7Strefa - 06.12. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa, który poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Obok nich nie zabraknie oczywiście znakomitych gości. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Logo "#7 Strefa" z połyskującym numerem 7 i napisem "Strefa" na pomarańczowym tle, na ciemnoniebieskim tle.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą byli siatkarze Michal Masny oraz Wojciech Żaliński, a także dwukrotna mistrzyni Europy, Joanna Podoba-Malicka. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata? Daty, godziny meczów

 

W programie podsumujemy występy polskich klubów na europejskich parkietach. Wiele dzieje się również na krajowym podwórku - zarówno w PlusLidze jak i Tauron Lidze nie brakuje niespodzianek. 

 

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia. 

 

Transmisja w sobotę 6 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Zeren SK - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 