Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Magazyn #7Strefa - 06.12.
Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa, który poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Obok nich nie zabraknie oczywiście znakomitych gości. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.
Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą byli siatkarze Michal Masny oraz Wojciech Żaliński, a także dwukrotna mistrzyni Europy, Joanna Podoba-Malicka.
W programie podsumujemy występy polskich klubów na europejskich parkietach. Wiele dzieje się również na krajowym podwórku - zarówno w PlusLidze jak i Tauron Lidze nie brakuje niespodzianek.
Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.
Transmisja w sobotę 6 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.