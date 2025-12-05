Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa?

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, których gośćmi będą byli siatkarze Michal Masny oraz Wojciech Żaliński, a także dwukrotna mistrzyni Europy, Joanna Podoba-Malicka.

W programie podsumujemy występy polskich klubów na europejskich parkietach. Wiele dzieje się również na krajowym podwórku - zarówno w PlusLidze jak i Tauron Lidze nie brakuje niespodzianek.

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.

Transmisja w sobotę 6 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Polsat Sport