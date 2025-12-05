Messi kontra Muller. Wielkie starcie w finale MLS

Messi wygrał tylko trzy z 10 meczów przeciwko drużynom, w których występował Mueller. W 2014 roku reprezentacja Niemiec pokonała Argentynę 1:0 w finale mundialu w Brazylii, a cztery lata wcześniej wygrała z "Albicelestes" 4:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata w RPA. W obu tych spotkaniach grali Muller, Messi oraz obecny trener Interu Miami - Javier Mascherano.





ZOBACZ TAKŻE: Szalona oferta dla Roberta Lewandowskiego! 35 milionów euro rocznie



Ponadto Messi i Muller mierzyli się także w meczach Bayernu Monachium z Barceloną w Lidze Mistrzów. Ponownie zagrają przeciwko sobie w finale MLS, który odbędzie się na Chase Stadium w Fort Lauderdale na Florydzie.

- To nie będzie mecz Messiego z Mullerem, lecz Interu Miami z Vancouver Whitecaps. Myślę, że Inter w większym stopniu polega na Messim niż nasz zespół na mnie. Jesteśmy dobrą drużyną, bardziej kolektywną - powiedział Muller po zwycięstwie nad San Diego FC w finale Konferencji Zachodniej.

Niemiec przyznał, że lubi oglądać Messiego w akcji i docenia klasę Interu.

- To bardzo silna drużyna. Marzyłem o takim składzie finału i oto jesteśmy. Myślę, że to świetna wiadomość dla wszystkich – dodał.

Messi przez większość kariery był związany z Barceloną, później grał w Paris Saint-Germain. Do Interu Miami dołączył w połowie 2023 roku. Klub z Florydy, którego współwłaścicielem jest były angielski piłkarz David Beckham, był wtedy na dnie tabeli, ale z Argentyńczykiem miał dostać się na szczyt. Messi, który w tym sezonie został królem strzelców MLS i bardzo prawdopodobne, że drugi rok z rzędu zostanie wybrany najlepszym graczem (MVP) ligi, może zapewnić mu upragnione mistrzostwo.

- Chociaż Messi jest najlepszym piłkarzem w historii, to trudno oczekiwać, że wygra każdy mecz. Wszystkie drużyny w MLS podniosły swój poziom – oznajmił trener Mascherano po zwycięstwie Interu nad New York City FC (5:1) w finale Konferencji Wschodniej.

Obie gwiazdy swoich zespołów nie muszą wygrać w sobotę, żeby zapisać się w historii futbolu, gdyż zdobyli już wiele ważniejszych trofeów. Ich CV jest imponujące. Messi święcił triumfy z Barceloną i reprezentacją Argentyny, a Muller z Bayernem Monachium i kadrą narodową Niemiec.

Finał MLS odbędzie się 6 grudnia o godzinie 20.30 czasu polskiego.

ST, PAP