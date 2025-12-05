MKS lepszy w derbach Śląska. Wyraźna przewaga

Bardzo aktywny od początku był Rashun Davis - dzięki niemu przyjezdni na początku byli lepsi o pięć punktów. Później ciągle utrzymywali inicjatywę ofensywną dzięki trafieniom Jarreda Godfreya i Dominika Grudzińskiego. Dopiero po późniejszych trafieniach debiutującego Dominica Greena MKS zbliżył się na dwa punkty. Ostatecznie po kolejnej akcji Davisa po 10 minutach było 17:23.

W drugiej kwarcie gliwiczanie uciekali już nawet na 12 punktów dzięki rzutom z dystansu Cleavesa i Godfreya. Teraz ekipa z Dąbrowy Górniczej miała spore problemy z konstrukcją własnej ofensywy. Dopiero późniejsze zagrania Dale’a Bonnera i Aleksandra Załuckiego pozwoliła im wrócić do gry. Pierwsza połowa zakończyła się jednak wynikiem 39:44.

Zaraz po przerwie EJ Montgomery i Dale Bonner całkowicie zmieniali sytuację i zespół trenera Krzysztofa Szablowskiego wychodził na prowadzenie. Teraz spotkanie zdecydowanie się wyrównało, a do remisu doprowadził Rashun Davis. Ostatecznie m. in. dzięki Ronowi Curry’emu po 30 minutach było jednak 59:56.

Po kolejnej akcji Amerykanina w czwartej kwarcie różnica wzrosła już do siedmiu punktów. Po chwili trójkę dokładał też Luther Muhammad, a przewaga wynosiła nawet 12 punktów. Teraz gospodarze objęli całkowitą kontrolę nad spotkaniem - drużyna trenera Borisa Balibrei nie była już w stanie realnie odrabiać strat. Ostatecznie MKS zwyciężył 88:72.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Ron Curry z 15 punktami i 3 asystami. Rashun Davis zdobył dla gości 18 punktów i 5 asyst.

MKS Dąbrowa Górnicza - Tauron GTK Gliwice 88:72 (17:23, 22:21, 20:12, 29:16).

MKS Dąbrowa Górnicza: Roland Curry 15, Martin Peterka 15, Dale Bonner 13, E.J. Montgomery 12, Luther Muhammad 12, Dominic Green 9, Marcin Piechowicz 4, Adrian Bogucki 4, Aleksander Załucki 3, Jakub Musiał 1.

Tauron GTK Gliwice: Rashun Davis 18, Michael Oguine 16, Andy Cleaves 11, Dominik Grudziński 9, Jarred Godfrey 8, Maciej Bender 6, Wesley Gordon 2, Kacper Gordon 2, Aleksander Busz 0, Kuba Piśla 0.

