MŚ 2026: Terminarz. Kiedy mecze?

MŚ 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gospodarzami mundialu będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. W turnieju udział weźmie 48 drużyn.

Grupy mistrzostw świata 2026. Kto zagra na MŚ?

42 reprezentacje zakwalifikowały się przed ceremonią losowania. Zostały one przydzielone do 12 grup. Sześć ostatnich miejsc czeka na zwycięzców baraży europejskich (4) oraz interkontynentalnych (2).

Turniej rozpocznie się 11 czerwca. W meczu otwarcia Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Faza grupowa potrwa do 27 czerwca, czyli ponad dwa tygodnie.

Następnie rozegrane zostaną spotkania 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finału, a także finał i mecz o trzecie miejsce. Mistrzostwa zakończą się 19 lipca.

Jak wygląda terminarz MŚ 2026? Kiedy odbędą się mecze? O której godzinie mecze na MŚ 2026? Te pytania zadają sobie fani futbolu.

Dokładny harmonogram, zgodnie z zapowiedzią FIFA, poznamy 6 grudnia. Wtedy też oficjalnie dowiemy się, o jakich porach będą rozpoczynały się mecze.

Mecz otwarcia:

11.06.2026 Meksyk - Republika Południowej Afryki