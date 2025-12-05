Nie tylko Wilfredo Leon! Kolejne gwiazdy zostają w Lublinie

Już od jakiegoś czasu trwały spekulacje na temat przyszłości filarów Bogdanki. Wiele mówiło się zwłaszcza o odejściu Leona i Komendy, którzy mieliby wybrać inne kluby z PlusLigi.

Tak się jednak nie stało. W mediach społecznościowych Bogdanki LUK Lublin poinformowano, że wszyscy trzej panowie pozostaną w zespole na kolejny sezon.

"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - napisano na profilu klubu.

Leon trafił do Lublina przed sezonem 2024/2025, co było jednym z największych hitów transferowych w dziejach PlusLigi. W tym samym roku kontrakt podpisał również Sasak. Komenda w stolicy województwa lubelskiego zadomowił się już wcześniej - w 2022 roku.