Nie tylko Wilfredo Leon! Kolejne gwiazdy zostają w Lublinie

Karolina PotrykusSiatkówka

Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Marcin Komenda przedłużyli kontrakty z Bogdanką LUK Lublin. Reprezentanci Polski będą bronić barw ekipy mistrza Polski do końca sezonu 2026/2027.

Trzech siatkarzy w żółtych koszulkach, z numerami 35 i 29, cieszy się ze zwycięstwa, bijąc się po rękach i śmiejąc. Jeden z nich otwiera usta w okrzyku radości.
fot. PAP
Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Marcin Komenda

Już od jakiegoś czasu trwały spekulacje na temat przyszłości filarów Bogdanki. Wiele mówiło się zwłaszcza o odejściu Leona i Komendy, którzy mieliby wybrać inne kluby z PlusLigi. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Wiadomo, gdzie zagra Wilfredo Leon w przyszłym sezonie!

 

Tak się jednak nie stało. W mediach społecznościowych Bogdanki LUK Lublin poinformowano, że wszyscy trzej panowie pozostaną w zespole na kolejny sezon. 

 

"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - napisano na profilu klubu.

 

Leon trafił do Lublina przed sezonem 2024/2025, co było jednym z największych hitów transferowych w dziejach PlusLigi. W tym samym roku kontrakt podpisał również Sasak. Komenda w stolicy województwa lubelskiego zadomowił się już wcześniej - w 2022 roku.

Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 