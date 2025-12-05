Oficjalnie! Wiadomo, gdzie zagra Wilfredo Leon w przyszłym sezonie!

Leon trafił do Lublina przed sezonem 2024/2025, co było jednym z największych hitów transferowych w dziejach PlusLigi. Mówimy bowiem o jednym z najlepszych siatkarzy świata i absolutnej gwieździe kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia.

Reprezentant Polski znakomicie odnalazł się w "Kozim Grodzie", czego dowodem triumf w Pucharze Challenge i przede wszystkim mistrzostwo kraju. Jego kontrakt z Lublinem był ważny do końca obecnego sezonu, więc nic dziwnego, że trwały spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Wątpliwości zostały już jednak rozwiane. Jak się okazuje, Leon zostanie w Lublinie do końca sezonu 2026/2027. Wraz z jego kontraktem, ogłoszono również, że z ekipą mistrzów Polski nowe kontrakty podpisali również Kewin Sasak i Marcin Komenda.

"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - napisano na profilu klubu.

Leon to wicemistrz olimpijski (2024) oraz brązowy medalista mistrzostw świata (2025). W dorobku ma również mistrzostwo Europy (2023) oraz dwa triumfy w Lidze Narodów (2023, 2025).

Klubowy dorobek 32-latka również jest bogaty. Prócz mistrzostwa Polski ma na koncie również cztery triumfy w Lidze Mistrzów i trzy w Klubowych Mistrzostwach Świata.