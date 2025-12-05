Oto potencjalna "polska" grupa na MŚ 2026. Z kim mogą zagrać Polacy?

Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali na MŚ 2026. Z kim mogą zagrać Polacy? Wiemy również, gdzie odbędą się mecze "polskiej grupy".

Piłkarze reprezentacji Polski w białych strojach, z czerwonymi elementami, celebrują zdobycie bramki, obejmując się nawzajem.
Fot. PAP
Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali na MŚ 2026

Reprezentacja Polski, jeśli wygra oba mecze barażowe, trafi do grupy F MŚ 2026. Jej rywalami będą wówczas Japonia, Tunezja oraz drużyna, która sprawiła nam niemało problemów podczas kwalifikacji, czyli Holandia. Wiemy już, że potencjalna grupa Polaków rozegra mecze w Monterrey, Houston, Dallas oraz Kansas City.

 

Aby myśleć o tym, co na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku, musimy najpierw wygrać baraże. Naszym pierwszym rywalem 26 marca będzie Albania, która w ostatnim rozegranym w 2023 roku bezpośrednim meczu zwyciężyła z nami 2:0. Jeśli uda nam się wygrać na Stadionie Narodowym w Warszawie, to w finale baraży zagramy na wyjeździe z wygranym rywalizacji między Ukrainą a Szwecją.

 

Potencjalna grupa Polski na MŚ 2026: Holandia, Japonia, zwycięzca europejskiej ścieżki barażowej B (Ukraina/Szwecja/Polska/Albania), Tunezja.

 

 

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca w Meksyku, natomiast zakończą się 19 lipca. Finał zostanie rozegrany w New Jersey. Będzie to pierwsze w historii wydarzenie, w którym wystąpi 48 drużyn. Na ten moment znamy 42 z nich. Podczas turnieju zostaną rozegrane 104 spotkania, a pierwszym będzie starcie między Meksykiem a RPA.

