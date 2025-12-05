PKO BP Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa z Gdańska na półmetku rozgrywek znajduje się w strefie spadkowej. Nie zawdzięczają tej lokaty jednak wynikom sportowym, a kłopotom organizacyjnym. Lechia przystępowała do tej kampanii z ujemnymi, pięcioma "oczkami". Pomimo tych przeszkód drużyna Johna Carvera potrafi w wielu konfrontacjach zaimponować swoją grą ofensywną. W całej stawce lepiej pod względem strzelonych goli wypada jedynie Radomiak Radom. Ostatnia ligowa potyczka to koncertowa gra przed własną publicznością i wygrana 5:1 z Termalicą. Dwukrotnie piłkę do siatki pakował lider klasyfikacji strzelców - Tomas Bobcek. Słowak zdobył już w tym sezonie jedenaście bramek.





Górnik wciąż jest liderem PKO BP Ekstraklasy, jednak jego przewaga nad resztą stawki zaczyna sukcesywnie topnieć. Przykładowo siódmy obecnie w tabeli Lech Poznań traci do pierwszego miejsca zaledwie pięć punktów. Ekipa z Zabrza przestała seryjnie zdobywać punkty, w ostatnich trzech ligowych bataliach podopieczni trenera Gasparika zainkasowali tylko jeden punkt, remisując u siebie z Wisłą Płock 1:1. Mecze w delegacji są ostatnio dla "Górników" niemałym kłopotem, z ostatnich czterech wyjazdów przywieźli zaledwie dwa punkty.





Piątkowe starcie będzie już trzecią konfrontacją obu drużyn w tym sezonie. Poprzednie dwie w Ekstraklasie i Pucharze Polski padły łupem gości z Zabrza.





Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ST, Polsat Sport