PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo
InPost ChKS Chełm kontra Energa Trefl Gdańsk to spotkanie inaugurujące 10. kolejkę PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl.
To będzie spotkanie beniaminka, coraz odważniej myślącego o utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej, oraz zespołu, który już nieraz namieszał w ligowej czołówce.
Po dziewięciu meczach ekipa z Trójmiasta zgromadziła 12 punktów, co pozwala jej plasować się w połowie stawki. O kilka pozycji niżej, z dorobkiem sześciu oczek, znajduje się drużyna z Chełma.
W ostatnim spotkaniu chełmianie ulegli 0:3 Asseco Resovii Rzeszów. Trefl również musiał przełknąć gorycz porażki. Na wyjeździe uległ 1:3 Bogdance LUK Lublin.
Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.