To będzie spotkanie beniaminka, coraz odważniej myślącego o utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej, oraz zespołu, który już nieraz namieszał w ligowej czołówce.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Ten siatkarz zagra w Indykpolu AZS Olsztyn w przyszłym sezonie

Po dziewięciu meczach ekipa z Trójmiasta zgromadziła 12 punktów, co pozwala jej plasować się w połowie stawki. O kilka pozycji niżej, z dorobkiem sześciu oczek, znajduje się drużyna z Chełma.

W ostatnim spotkaniu chełmianie ulegli 0:3 Asseco Resovii Rzeszów. Trefl również musiał przełknąć gorycz porażki. Na wyjeździe uległ 1:3 Bogdance LUK Lublin.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport