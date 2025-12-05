Polska tenisistka w finale! Będzie tytuł?

Martyna Kubka znakomicie radzi sobie w turnieju rangi ITF W50 w Selva Gardena. Polka wcześniej wygrała ze swoją rodaczką Urszulą Radwańską, 218. w rankingu WTA Czeszką Barborą Palicovą i Włoszką Samirą De Stefano.

ZOBACZ TAKŻE: Rosjanka "uciekła" z kraju. "Mam płakać?"

W półfinale Kubka mierzyła się z rozstawioną z "7" Brytyjką Mingge Xu. Spotkanie przebiegało na warunkach ofensywnie i siłowo grającej Polki. Zielonogórzanka miała inicjatywę po swojej stronie, czego efekty widoczne były w obu setach. Pierwszego nasza rodaczka zwyciężyła 6:2, a drugiego - 6:3.

Kubka zameldowała się tym samym w finale imprezy w Selva Gardena. Jej przeciwniczką w decydującym o tytule pojedynku będzie Niemka Noma Noha Akugue.

Martyna Kubka - Mingge Xu 6:2, 6:3