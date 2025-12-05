Polski mistrz świata z nowym kontraktem!

- Uwielbiam atmosferę, ludzi i sposób, w jaki tu pracujemy. Nie chodzi o to, żebym pozostał w swojej strefie komfortu. Tutaj daję z siebie wszystko każdego dnia. Czuję radość, gdy wszystko idzie dobrze, a wsparcie, gdy jest inaczej. Ten team jest moim domem od wielu lat, a ja nadal czuję ten sam głód i tę samą motywację, gdy mam na plecach numer startowy - powiedział Kwiatkowski, cytowany w komunikacie zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrywał etapy Tour de Pologne, teraz stanął przed sądem. Znany kolarz skazany

Kontrakty z INEOS Grenadiers przed sezonem 2026 przedłużyli także Brytyjczyk Ben Swift, Australijczyk Lucas Hamilton, Niemiec Kim Heiduk i Kolumbijczyk Brandon Rivera.

- To wspaniale, że ta piątka nadal będzie z nami. "Kwiato" był częścią naszych największych zwycięstw zarówno osobiście, jak i jako pomocnik. Jego doświadczenie w naszej grupie to ogromny atut - skomentował dyrektor ds. wyścigów Geraint Thomas.

Do największych sukcesów Kwiatkowskiego w barwach brytyjskiego zespołu należą triumfy w Tirreno-Adriatico, Tour de Pologne, Volta ao Algarve czy w jednodniowych wyścigach, m.in. Mediolan-San Remo, Amstel Gold Race, Classica San Sebastian i Strade Bianche. Na koncie ma także dwa wygrane etapy Tour de France.

W 2014 roku w hiszpańskiej Ponferradzie zdobył złoty medal mistrzostw świata w wyścigu szosowym ze startu wspólnego.