Pomniki dla Kamila Stocha? Zainteresowany zabrał głos

- Nie oczekuję, że będzie budować mi się pomniki, że będą rozgrywane moje memoriały - powiedział Kamil Stoch.

Trzykrotny mistrz olimpijski zażartował jednak, że gdyby w Polsce zbudowano tzw. mamucią skocznię, to chciałby, aby nosiła jego imię.

Podkreślił, że mimo wielu lat startów nie brakuje mu motywacji do treningów i rywalizacji na skoczni.

- Uwielbiam skakać, mieć założone narty, zimową atmosferę. Oczywiście bywały trudniejsze momenty. Nie brakowało wtedy motywacji do pracy, ale spadało poczucie własnej wartości, sensu pracy. Jednak zawsze podchodzę do treningów z pełnym zaangażowaniem - stwierdził.

Początek sezonu Pucharu Świata dla większości polskich skoczków narciarskich nie był zbyt udany. Stoch zwrócił uwagę na dwa elementy, które mogą spowodować, że przełamanie nastąpi w Wiśle.

- Będziemy skakać na obiekcie, który dobrze znamy. To daje nam jakąś przewagę. Oczywiście każde zawody rządzą się swoimi prawami i trzeba być bardzo skoncentrowanym, twardo stąpać po ziemi - ocenił.

Stoch nie chciał oceniać dotychczasowych występów innych Biało-Czerwonych.

- Mogę mówić tylko za siebie. Dla mnie ten początek sezonu nie był najgorszy. Oczywiście chcę osiągać lepsze wyniki, skoki. Uważam, że jestem na bardzo dobrej drodze, aby to realizować. Dotychczasowa część sezonu pozwoliła mi zobaczyć, jakie rzeczy wykonuję dobrze, ale też nad jakimi trzeba jeszcze popracować - przyznał.

W klasyfikacji generalnej PŚ Stoch zajmuje 16. miejsce z dorobkiem 73 punktów.