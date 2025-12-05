Ponad 1500 punktów! Znakomite liczby 22-letniego siatkarza

Robert IwanekSiatkówka

Siatkarze Vero Volley Monza wygrali 3:1 z Cucine Lube Civitanova w meczu 9. kolejki ligi włoskiej. Spotkanie to było jednak wyjątkowe dla jednego z zawodników gości, Aleksandara Nikołowa, który przekroczył w nim barierę 1500 punktów w SuperLega!

Siatkarz w niebieskim stroju atakuje piłkę nad siatką, blokowany przez dwóch przeciwników w żółtych strojach.
Fot. CEV.eu
Aleksandar Nikołow (na zdj. z lewej, tu z meczu z Bogdanką LUK Lublin) przekroczył granicę 1500 punktów w SuperLega

22-letni Bułgar zdobył w tym starciu 26 punktów i dzięki temu ma już na koncie dokładnie 1515 "oczek" w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzy polskie drużyny wystąpią w turnieju dla przyszłych gwiazd siatkówki

 

Na tym jednak nie koniec, gdyż Nikołow po spotkaniu z Monzą wskoczył na 9. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących graczy Cucine Lube Civitanova w lidze! Wychowanek Lewskiego Sofia przeskoczył w tym rankingu mistrza olimpijskiego Serba Andriję Gericia (1490 punktów) oraz dwukrotnego mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego Włocha Andreę Zorziego (1495 punktów).

 

Liderem klubowej klasyfikacji punktowej w Cucine jest Serb Ivan Miljković, który w latach 2000-2007 i 2015-2016 zdobył dla ekipy z prowincji Macerata aż 4734 "oczka".

 

Aleksandar Nikołow trafił do Cucine Lube Civitanova w 2022 roku. Wcześniej występował w uniwersyteckich drużynach w Stanach Zjednoczonych oraz w Lewskim Sofia. W 2025 roku z reprezentacją Bułgarii sięgnął po wicemistrzostwo świata.

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDAR NIKOLOVALEKSANDAR NIKOŁOWCUCINE LUBE CIVITANOVASIATKÓWKASUPERLEGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Levallois Paris Saint-Cloud - DevelopRes Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 