Ręczna na Orliku - wielki finał ogólnopolski w ERGO Arenie za nami

Finał w położonej na granicy Gdańska i Sopotu hali był zwieńczeniem pierwszej edycji programu, w której od etapu lokalnego uczestniczyło ponad 2,2 tysiąca drużyn i ponad 14 tysięcy dzieci z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych – U-11 i U-12. Do ERGO Areny przyjechało 256 zawodników i zawodniczek reprezentujących 32 najlepsze „mieszane” drużyny wyłonione w szesnastu turniejach wojewódzkich.

W kategorii U-11 zwyciężyła drużyna z Winnicy (woj. mazowieckie), pokonując w finale SP Lipusz (woj. pomorskie) 2:0 w rzutach karnych, po remisie 14:14. W starszej kategorii U-12 najlepszy okazał się zespół SP 7 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie), który wygrał z Ustroń U-12 (woj. śląskie) 19:18. Wszystkie mecze turnieju finałowego, w którym brało udział 16 drużyn, odbywały się równolegle na czterech boiskach ustawionych na głównej płycie ERGO Areny.

Ceremonia na zakończenie finału

Uroczysta dekoracja wydarzenia podkreśliła rangę finału. Medale i puchary wręczali Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal, Prezes Superligi Piotr Należyty oraz Prezes Fundacji Orły Sportu Rafał Wosik. W ceremonii uczestniczyli również inni byli i obecni piłkarze ręczni reprezentacji Polski – rozgrywający Damian Wleklak, skrzydłowy Mikołaj Czapliński i rozgrywający Jakub Będzikowski, którzy wcześniej kibicowali uczestnikom i wspierali ich w rywalizacji na boiskach.

- Ten program pokazuje, że piłka ręczna w tym wieku jest atrakcyjna. Ta młodzież, która tu przyjechała, nie siedzi obecnie przy komputerach czy telefonach, ale rywalizuje między sobą i się komunikuje, co jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Uważam, że takie inicjatywy i ta moja ukochana dyscyplina sportu właśnie temu służą. To co jest piękne, to że mamy tu drużyny z całej Polski i bardzo często są one z małych miejscowości. I jeśli ktoś chce grać w piłkę ręczną to nikomu to nie przeszkadza. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że mimo tego można osiągnąć sukces – powiedział legendarny bramkarz reprezentacji Sławomir Szmal.

Program, który rozwija, integruje i inspiruje

Ręczna na Orliku to ogólnopolski projekt realizowany w ramach inicjatywy Aktywna Szkoła, prowadzonej przez Fundację Orły Sportu. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Jego celem jest popularyzacja aktywności fizycznej, integracja społeczności szkolnych, wyrównywanie szans w dostępie do sportu oraz kształtowanie zasad fair play.

- W najbliższych latach szkolenie i tego typu przedsięwzięcia są najważniejsze, żeby naszą dyscyplinę trochę odbudować. Do tego droga prowadzi właśnie przez jak największą liczbę imprez promujących dyscyplinę oraz turnieje takiej rangi, a także szkolenie w klubach i w Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Mam nadzieję, ze te dzieci, które zagrały na tym fantastycznym obiekcie, jakim jest ERGO Arena, pojawią się na parkietach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet – powiedział Piotr Należyty.

Informacja prasowa