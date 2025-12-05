Szokująca wpadka Kamila Stocha. Taka informacja przed konkursem w Wiśle

Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi uzyskując 133,0 m, drugi był Austriak Daniel Tschofenig - 128,0, a trzeci Francuz Valentin Foubert – 130,0.

ZOBACZ TAKŻE: Potrzebna była zgoda żony Małysza. Teraz jest tak samo, Tajner już tego nie kryje

Z biało-czerwonych najlepiej wypadł Żyła, który po skoku na odległość 128,0 m zajął 13. miejsce. Wąsek wylądował na 125 m i był 20., Kubacki uzyskał 124,0 (22. lokata), Kot 126,5 m (23.), Tomasiak – 124,5 m (25.).

Awansu, oprócz Stocha (który skoczył 118,5 m) nie wywalczyli: Aleksander Zniszczoł – 118,0 (52. miejsce), Adam Niżnik – 111,0 (59.), Klemens Joniak – 110,0 (63.), Jakub Wolny - 108,0 (64.)

Pierwsza seria konkursowa w sobotę rozpocznie się o godz. 14.45. Dzień później na skoczni im. Adama Małysza zostanie przeprowadzony kolejny indywidualny konkurs PŚ mężczyzn.

Jak zmieniał się Kamil Stoch? Zobacz galerię

BS, Polsat Sport, PAP