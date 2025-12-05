Tak dziś wygląda Izabela Bełcik. Pamiętacie tę słynną siatkarkę? (ZDJĘCIA)
Izabela Bełcik to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii. Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę sportową. Jak dziś wygląda była rozgrywająca?
Bełcik ma za sobą niezwykle udaną karierę. Siedmiokrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, wygrywała też krajowe puchary. W latach 1999-2016 grała w reprezentacji Polski. Wraz z koleżankami dwukrotnie wywalczyła złoto mistrzostw Europy - w 2003 i 2005 roku.
Po sezonie 2017/2018 utytułowana rozgrywająca zakończyła karierę sportową.
Jak dziś wygląda słynna siatkarka?
Tak dziś wygląda 45-letnia Izabela Bełcik:
