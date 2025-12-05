Tak dziś wygląda Izabela Bełcik. Pamiętacie tę słynną siatkarkę? (ZDJĘCIA)

Siatkówka

Izabela Bełcik to jedna z najlepszych polskich siatkarek w historii. Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę sportową. Jak dziś wygląda była rozgrywająca? 

Bełcik ma za sobą niezwykle udaną karierę. Siedmiokrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, wygrywała też krajowe puchary. W latach 1999-2016 grała w reprezentacji Polski. Wraz z koleżankami dwukrotnie wywalczyła złoto mistrzostw Europy - w 2003 i 2005 roku.

 

Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy? (ZDJĘCIA)

 

Po sezonie 2017/2018 utytułowana rozgrywająca zakończyła karierę sportową.

 

Jak dziś wygląda słynna siatkarka?

Tak dziś wygląda 45-letnia Izabela Bełcik:

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEIZABELA BEŁCIKSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 