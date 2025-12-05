Bełcik ma za sobą niezwykle udaną karierę. Siedmiokrotnie sięgnęła po mistrzostwo Polski, wygrywała też krajowe puchary. W latach 1999-2016 grała w reprezentacji Polski. Wraz z koleżankami dwukrotnie wywalczyła złoto mistrzostw Europy - w 2003 i 2005 roku.

Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Z kim związani są polscy zawodnicy? (ZDJĘCIA)

Po sezonie 2017/2018 utytułowana rozgrywająca zakończyła karierę sportową.

Jak dziś wygląda słynna siatkarka?

Tak dziś wygląda 45-letnia Izabela Bełcik:

Tak dziś wygląda Izabela Bełcik. Pamiętacie tę słynną siatkarkę? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport